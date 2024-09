Estas son las 6 tendencias imperdibles para brillar este otoño

Nos adentramos en una de las temporadas más esperadas por los apasionados de la moda: el otoño. Esta época mágica nos brinda la oportunidad de jugar con texturas, capas y volúmenes, convirtiendo cada ocasión en una pasarela personal. Desde encuentros con amigos hasta jornadas en la oficina, el otoño es el momento ideal para experimentar con telas cálidas, abrigos de impacto y las botas más vanguardistas. Es hora de desempolvar esas prendas que han estado en el olvido durante el calor del verano y dejar que tu estilo brille. En esta temporada, ¡todo está permitido! Sumérgete en la diversidad del otoño y redescubre tu armario con un enfoque fresco y audaz.

En este vibrante panorama, Sears, la tienda departamental líder en México, presenta su colección Falling in Fashion 2024. Con una fusión de propuestas innovadoras y guiños clásicos, esta colección se posiciona como la clave para crear atuendos que realmente resalten en tu día a día.

Ya sea que tu estilo de vida te lleve a explorar espacios al aire libre o que te inclines por un enfoque más en tendencia y formal, Falling in Fashion tiene todo lo que necesitas para expresar tu singularidad. Prepárate para transformar tu armario con piezas infalibles que capturan la esencia del otoño y te acompañan en cada ocasión.

Estas son las tendencias que te harán triunfar este otoño

© CORTESÍA Ya sea que busques las últimas tendencias para mujer o para hombre, la colección otoñal de Sears cuenta con todo lo que necesitas para deslumbrar esta temporada.

Los clásicos nunca fallan

Para la oficina o un evento semiformal, un look clásico es siempre una elección infalible. Elige un vestido de tweed con ese encantador aire de los años 80, en un corte recto que llegue justo por encima de la rodilla. Combínalo con unas botas tipo “combat” para aportar un toque moderno y desenfadado. Completa el conjunto con una chamarra de cuero que corte a la mitad; este detalle no solo estiliza tu figura, sino que también alarga visualmente tus piernas, creando un equilibrio perfecto entre elegancia y vanguardia.

En el ámbito masculino, es indiscutible que nada supera la versatilidad de un buen traje. Tómate el tiempo necesario para seleccionar el que mejor te favorezca y que se adapte a tu estilo de vida. Con la amplia gama de opciones que ofrece Sears, la elección será sencilla y podrás encontrar el traje que complemente tu esencia. Recuerda que la clave está en el fit; apuesta por ajustarlo con un sastre para lograr un acabado impecable. Una vez listo, combínalo con un suéter para aportar un toque relajado que mantenga la elegancia sin esfuerzo.

© CORTESÍA El clásico “cheetah print” regresa con fuerza esta temporada, convirtiéndose en una opción ideal para tus atuendos de oficina.

Hablemos de estampados

Esta temporada, Sears te invita a atreverte a incorporar estampados y patrones en tus looks, saliendo de la zona de confort de las clásicas prendas en colores neutros y sobrios. Los prints no solo aportan dinamismo a tu atuendo, sino que también le confieren un efecto moderno y glamuroso que captará todas las miradas. Haz un mix & match con tonos neutros, como el negro, para tus eventos nocturnos, y durante el día, añade toques de beige para darle frescura a tu estilo.

Ningún patrón evoca el otoño como el tartán o plaid. Ya sea en un blazer o un abrigo, este estampado es ideal para complementar looks en tonos terrosos y marrones. Combínalo con unas botas elegantes y añade accesorios como una bufanda ligera para transformar tu conjunto en una propuesta más compleja y sofisticada. Sin duda, el tartán es la elección perfecta para abrazar la esencia de la temporada.

© CORTESÍA Si deseas combinar a la perfección un tono rojizo, no dudes en hacerlo con prendas de denim. La nueva colección de Sears ofrece una variedad de opciones, desde jeans hasta maxifaldas.

Rojo y terracota: ¡una combinación irresistible!

Si bien el verde dominó el verano con tendencias como el brat summer, el otoño trae consigo el vibrante rojo como color protagonista. Este tono audaz es ideal para quienes no temen ser el centro de atención en cualquier ocasión. Si te identificas con este espíritu audaz, el rojo será tu elección perfecta. Para quienes prefieren un toque más sutil, incorporar el rojo a través de estampados y accesorios es una excelente opción.

Si quieres robar miradas, apuesta por el rojo en piezas básicas como un cuello de tortuga o una chaqueta tipo bomber, aportando un toque ecléctico a tu look. El otoño se caracteriza por colores cálidos que evocan la calidez del hogar y el crujir de las hojas secas bajo los árboles. No te equivocarás al combinar un rojo vibrante con variantes de café y beige, creando así un conjunto armonioso y lleno de estilo. En Sears, encontrarás las piezas perfectas para lograr esta combinación y elevar tu look esta temporada.

© CORTESÍA Los bolsos y zapatos de cuero son la forma ideal de incorporar este material, permitiéndote explorar todas las posibilidades que ofrece esta estación.

No temas jugar con texturas

El cuero nunca pasa de moda, pero en esta época es una textura imprescindible. Incorpora este material en sus diversas versiones; si un total look de piel te parece excesivo, elige al menos una pieza y combina las texturas a partir de ahí. Una excelente opción es un pantalón marrón de corte holgado, que puedes complementar con una camisa de botones y un suéter de cashmere para abrigarte del frío. Este enfoque no solo es estiloso, sino también cómodo y versátil para el otoño.

No olvides que el otoño y el terciopelo son una combinación exquisita; este suave y lujoso textil no solo te hará lucir sofisticada, sino que también aportará un aire maximalista a tus conjuntos. ¡Haz del terciopelo una de tus apuestas clave esta temporada!

© CORTESÍA El total white ha sido tendencia en varias temporadas, y no es de extrañar que el otoño lo adopte a su manera.

Juego monocromático

Ante la duda, siempre opta por un look monocromático. Las últimas tendencias de la moda lo confirman como una solución infalible. No importa la temporada, el blanco es el color más sofisticado y atemporal. Su versatilidad facilita las combinaciones, y al jugar con diferentes texturas en piezas blancas, lograrás un conjunto increíblemente elegante. Además, este tono aportará luz y frescura a tu maquillaje y peinado, elevando tu estilo al siguiente nivel.

Apuesta por piezas tejidas si buscas un estilo acogedor que te proteja del frío, y no dudes en elegir opciones con detalles brillantes para un toque femenino y romántico. Si un total look en blanco no es lo tuyo, siempre puedes optar por complementar con una prenda en un tono más oscuro. Aplica la ley del sándwich: combina un top blanco con un bottom de otro color y calzado blanco para dar estructura y sofisticación a tu atuendo. En Sears encontrarás una variedad de opciones para lograr este look. ¡Es el equilibrio perfecto entre comodidad y estilo!

© CORTESÍA La nueva propuesta de Sears presenta piezas en colores vibrantes que te invitan a explorar combinaciones divertidas y elegantes.

A todo color

El color block ha regresado con fuerza, y Sears lo sabe, desafiando la idea de que el otoño es una temporada aburrida. Este es el momento perfecto para dejar brillar tu personalidad divertida y optar por piezas que reúnan tonalidades vibrantes. Si bien el café y el naranja son elecciones acertadas para la temporada, no hay nada que te impida lucir un brillante verde o añadir accesorios en tonos disruptivos.

Nuestra recomendación es que, si decides jugar con colores, lo hagas sobre bases neutrales. Esto ayudará a equilibrar tu look y evitar que se vuelva abrumador. Si ya tienes experiencia en el arte del mix & match, ¡no te detengas! Aprovecha la oportunidad para explorar y experimentar con todas las combinaciones que tengas a tu alcance. ¡Diviértete creando atuendos únicos!

