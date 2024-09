Selena Gomez brilla en la alfombra de los Emmy con 600 cristales bordados a mano

Esta noche, todos los ojos están en la entrega número 76 de los premios Emmy en Los Ángeles, California, y entre las celebridades latinas que han llegado para celebrar a lo mejor de la televisión en este año, se encuentra Selena Gomez, sin duda, una de nuestras consentidas.

La joven actriz, a quien conocemos desde niña por su participación en la serie infantil “Barney & Friends” y posteriormente por su exitosa carrera en las plataformas de Disney, actualmente se encuentra como protagonista y productora de una de las series más queridas de estos tiempos: “Only Murders in the Building”, donde comparte créditos con los legendarios comediantes Martin Short y Steve Martin.

© Gilbert Flores, Getty Images Selena eligió un diseño de Ralph Lauren para esta noche tan especial

Su trabajo en este show es el que la ha llevado a formar parte de las ceremonias de los Emmy en años recientes y algo que nos gusta mucho es que en cada aparición se ve mejor, pero en esta ocasión la noche es aún más especial, pues se encuentra nominada en la categoría de Mejor Actriz por primera vez con este personaje, aunque ya había recibido nominaciones como productora del mismo proyecto, que se encuentra disponible en Hulu y Disney+.

Como una de las posibles ganadoras de una de las estatuillas más importantes de la noche, la intérprete de “Single Soon” se fue a la segura con un diseño muy favorecedor para su figura y que nos provocó un déjà vu, ya que repitió una de las siluetas que ha usado en los últimos meses y no la culpamos, pues se ve realmente espectacular.

El vestido de Selena Gomez para los Emmy Awards 2024

La también empresaria, quien además de sus múltiples trabajos lanzó recientemente un nuevo reality show de cocina titulado "Selena + Restaurant", lució espectacular con un estructurado vestido negro de escote strapless, un diseño muy similar al que llevó en la tercera gala anual del Academy Museum of Motion Pictures.

© Getty Images Selena ha apostado por el escote Halter en distintas ocasiones, pues es uno de los cortes que más le favorece

En aquella ocasión, la famosa de 32 años eligió una pieza de Valentino, pero para esta noche tan especial, la firma encargada de realizar su atuendo fue Ralph Lauren, que lo confeccionó en corte sirena. La parte más especial del vestido fue el escote, pues aunque es el que le da toda la similitud con el Valentino al ser un cuello halter cruzado, el que llevó para celebrar su nominación al Emmy fue decorado a mano y con cientos de cristales.

El equipo de la casa de moda neoyorquina enmarcó el rostro de la recién nombrada multimillonaria con 600 cristales que fueron bordados de manera artesanal en esta monumental pieza que contó con una larga cola. Pero todo su brillo no recayó solamente en el escote de su look, ya que colocó algunos diamantes de Tiffany & Co.

Sobre su beauty la belleza de su mirada fue resaltada con un alargado cat eye, además de labios rosas con mucho brillo. La simpleza de su atuendo fue complementada con su lacia cabellera, que llevó suelta, aunque muy bien peinada.