Sabrina Carpenter rinde homenaje a Madonna en los VMA's

En la reciente edición de los MTV Video Music Awards (VMAs), Sabrina Carpenter no solo se robó la atención de los reflectores, sino que también rindió un tributo a uno de los íconos más grandes de la música pop: Madonna. La cantante apostó por un vestido vintage diseñado por el legendario Bob Mackie, recordando uno de los momentos más emblemáticos de la "Reina del Pop" en su carrera.

El histórico vestido de Sabrina Carpenter

Se trata de una silueta strapless en corte sirena, toda una obra de arte que nos transporta a la era dorada de Madonna en los años noventas. El vestido está lleno de lentejuelas y detalles brillantes. Una pieza que captura la esencia y el provocativo estilo que tanto define a la diva.

El homenaje a Madonna no fue un accidente. La influencia que la cantante ha tenido en la música y el mundo de la moda sigue siendo a clave para artistas como Carpenter. Al llevar el mismo vestido que llevó la diva en 1992 a los Academy Awards, Sabrina no solo mostró su admiración por el legado musical de Madonna, si no también como ícono de la moda.

© Getty Images Madonna en 1992 en los Academy Awards

Por su parte Bob Mackie, se hizo de fama gracias a que ha hecho a lo largo de los años diferentes diseños para vestir a estrellas como Cher y Diana Ross. Mackie es la mente creativa detrás del maravilloso vestido, mismo que representa el glamour y la excentricidad del entretenimiento de Hollywood.

El “Old Hollywod Glam” de Sabrina

Sabrina Carpenter ha ganado popularidad no sólo por su música, sino también por su característico estilo glamuroso en el que mezcla una melena voluminosa y rubia con un maquillaje luminoso y lleno de rubor que resalta sus facciones. Además, por lo general lleva los labios delineados, una tendencia muy popular en la década de los 90s.

© Getty Images Sabrina Carpenter en los MTV Video Music Awards 2024

La combinación del vestido con el peinado voluminoso y su maquillaje, nos remontan a la era dorada de Hollywood e incluso nos hacen pensar en divas como Marilyn Monroe, otro ícono del entretenimiento y la moda, a quien Madonna buscó homenajear en su aparición en 1992. Con su look, Carpenter no solo demostró su impecable sentido de la moda, sino también su admiración por las leyendas que la precedieron y que a la fecha influencían su trabajo.

Sabrina Carpenter se ha posicionado como una de las artistas jóvenes más interesantes del momento y hace un par de semanas lanzó su tercer álbum bajo el título “Short N´ Sweet” mismo que ya esta disponible en todas las plataformas de audio.