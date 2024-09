Todo lo que necesitas saber sobre el desfile de Carolina Herrera en Nueva York

Ha comenzado una de las semanas más anticipadas del año: New York Fashion Week. Este icónico evento abre sus puertas a una serie interminable de desfiles, trunk shows, espectáculos y fiestas, reuniendo a los diseñadores más influyentes, it girls y celebridades del momento. Entre las presentaciones más esperadas de esta temporada se destaca la colección primavera 2025 de la emblemática firma neoyorkina Carolina Herrera. Este espectacular runway se lleva a cabo en los primeros días del calendario de la moda, marcando el inicio de una de las temporadas más esperadas del año.

© LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT Las flores, los olanes y las siluetas femeninas inundaron el desfile spring 2025 de Carolina Herrera

Por todo esto y más, es que decidimos analizar qué es lo que hace que cada una de las colecciones de Carolina Herrera sea tan especial. Desde su inconfundible elegancia y la maestría en el uso del color y los estampados, hasta su capacidad para fusionar la tradición con la innovación. Exploraremos cómo cada diseño no solo captura las tendencias actuales, sino que también rinde homenaje al legado de la marca, creando piezas modernas y al mismo tiempo eternas.

© LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT El diseñador Wes Gordon durante la presentación del desfile spring 2025 de Carolina Herrera

Es la colección número 15 del diseñador Wes Gordon

El diseñador estadounidense Wes Gordon, de 37 años, ha encabezado la firma neoyorkina desde 2017, cuando la icónica Carolina Herrera decidió confiarle el futuro de su marca. Con una carrera destacada que abarca su paso por Oscar de la Renta y Tom Ford, así como el éxito de su propia firma en Saks Fifth Avenue y Harrods, Gordon se consolidaba como la elección perfecta para asumir el rol de director creativo. Su debut en 2018 con la colección primavera-verano 2019 marcó el inicio de una nueva era para la casa, combinando el legado de Herrera con un enfoque vanguardista.

Tras casi siete años liderando la firma, Wes Gordon presentó su colección número 15, que destaca por una audaz mezcla de lunares y vibrante amarillo. Esta colección no solo subraya su habilidad para innovar, sino que también preserva la esencia de una marca que ha sido un referente en moda y fragancias desde la década de 1980.

© LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT La supermodelo Irina Shayk durante el desfile spring 2025 de Carolina Herrera

La supermodelo Irina Shayk deslumbró con su caminata

Durante la presentación, que se desarrolló en tres actos distintos, se desplegó un vibrante arcoíris de colores y estampados, transformando la pasarela en un auténtico espectáculo visual. La supermodelo Irina Shayk, con su presencia inconfundible, deslumbró al público. Shayk, quien comenzó su carrera como modelo profesional en el 2007, se ha establecido como una de las modelos más codiciadas y mejor remuneradas del mundo de la moda.

Su relación con la firma neoyorkina es estrecha; ha sido una figura constante en sus desfiles, incluyendo el de la colección primavera 2025. En esta presentación, Shayk impactó con un vestido de escote pronunciado y falda estilo princesa, una muestra sublime de sofisticación y elegancia que subraya la visión audaz y vanguardista de la marca.

© LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT La tendencia de los ‘polka dots’ y el blanco y negro inundaron la pasarela spring 2025 de Carolina Herrera

‘Polka Dots’: Los protagonistas de una colección inconfundible

Definida por el diseñador como una “impactante combinación de polka dots y amarillo audaz”, la colección primavera 2025 de Carolina Herrera rindió un homenaje vibrante a las raíces de la casa neoyorkina. Este elegante motivo de lunares ha sido un distintivo en las pasarelas de la marca desde los años ochenta.

Todos recordamos los icónicos vestidos strapless que las modelos Iman y Mounia lucieron en la pasarela de la colección prêt-à-porter de primavera de1983, donde un atrevido contraste de rayas horizontales y polka dots en dimensiones oversize capturó la esencia de la casa. Esta colección actual evoca esa misma magia, actualizando el legado con un toque contemporáneo, manteniendo la sofisticación y el espíritu audaz que han caracterizado a Carolina Herrera a lo largo de las décadas.

© LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT Un ‘pop’ de color amarillo fue el broche de oro de una pasarela de ensueño

El clásico “amarillo Carolina” hizo su aparición especial

Este clásico tono de carácter vibrante y audaz también se ha convertido en un sello distintivo de la firma, protagonizando no solo las pasarelas, sino también sus colecciones de perfumería y maquillaje a lo largo de los años. En esta ocasión, el color amarillo brilla con renovada intensidad, adornando las piezas clave de la nueva colección y aportando una energía revitalizante a cada diseño. Este tono, que evoca optimismo y sofisticación, se despliega en una variedad de matices, desde los más soleados hasta los más suaves, integrándose de manera impecable en las femeninas siluetas de los vestidos a los estructurados conjuntos de dos piezas de la firma.

© Instagram @wesgordon El conmovedor detalle obsequiado por el diseñador a sus invitados

Cada invitado recibió una rosa por parte del diseñador

Para terminar con broche de oro, el diseñador añadió un conmovedor detalle en el asiento de cada uno de los asistentes al desfile: una rosa, símbolo icónico de la casa, acompañada de una pequeña carta que decía: “I found I could say things with color and shapes that I couldn't say any other way -things I had no words for”. Esta emblemática frase de la artista estadounidense Georgia O'Keeffe, conocida especialmente por sus pinturas de flores, rascacielos de Nueva York y paisajes de Nuevo México, ilustra cómo la expresión a través del color y las formas puede transmitir sentimientos y conceptos que las palabras no logran capturar.

La frase refleja la esencia de la colección, subrayando la idea de que la moda, al igual que el arte, puede comunicar emociones y narrativas profundas sin necesidad de palabras. Definitivamente, un final perfecto.