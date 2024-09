Así fue el elegante 'look' de Yalitza Aparicio para los Ariel

La entrega número 66 de los Premios Ariel se celebró el fin de semana en Guadalajara. Numerosas celebridades y medios de comunicación se unieron para celebrar lo mejor del cine mexicano un año más. Cintas como “Temporada de Huracanes” y “Tótem” fueron parte de las nominadas para llevarse esta estatuilla tan importante dentro de la industria mexicana. Además de presenciar lo mejor del cine mexicano e iberoamericano, los premios Ariel también se han convertido en la oportunidad perfecta para que grandes personalidades tengan apariciones únicas.

Tal es el caso de Yalitza Aparicio quien en los últimos meses ha tenido diversas participaciones en grandes eventos, como lo fueron los premios Platino. La actriz ha debutado en la industria del cine pero esta vez con un cortometraje bajo el nombre “Chica de Fábrica”, el cual explora la historia de Inés, una costurera que se ve sometida a diferentes abusos de sus derechos laborales. Este proyecto obtuvo su nominación en la categoría de “Mejor Cortometraje de Ficción”. Por ese motivo, Aparicio fue una de las grandes invitadas de la noche; llegando con un look de inspiración nupcial que robó todas las miradas.

Yalitza Aparicio llega de blanco a los Premios Ariel 2024

© Instagram @yalitzaapariciomtz Yalitza Aparicio

Sabemos que Yalitza Aparicio nunca decepciona en la alfombra roja pues, de la mano de su estilista, Pablo Rivera, consigue los looks más elegantes para cualquier ocasión. La hemos visto llevar dorado brillante, naranja oscuro, la tendencia polka dots y muchas piezas más. Sin embargo, en esta ocasión, para su asistencia en los Premios Ariel, Yalitza decidió inclinarse por una de nuestras tendencias favoritas: el full white.

La joven actriz, de 30 años, eligió un vestido strapless en color blanco compuesto por dos partes; una con volumen sobre otra con caída recta y ligera. Esta pieza, creada artesanalmente y de un lujo indescriptible, es parte de los diseños del mexicano Kris Goyri. Las piezas del diseñador se destacan por su atención al detalle, así como por la más alta calidad en los materiales implementados. Cada uno de estos elementos le otorgó una esencia especial a Yalitza quien nos demostró que los looks de inspiración bridal nunca fallan para lucir elegantes.

© Instagram @yalitzaapariciomtz Yalitza Aparicio

Aparicio no se quedó atrás con los accesorios pues integró joyería Cartier, la cual incluyó anillos Clash, aretes Clash, pulsera Panthère, pulsera Clash y un reloj Panthère, perfecto para destacar con el vestido. La actriz mantuvo una manicura en color rosa neutral, minimalismo que ha destacado como tendencia de diseño de uñas en los últimos meses. Su maquillaje, a cargo de Ger Parra, incluyó labios deslumbrantes en un tono entre rojo oscuro y morado.

© Instagram @yalitzaapariciomtz Yalitza Aparicio

Ludwika Paleta también apostó por un look blanco

Yalitza Aparicio no fue la única que resaltó durante la noche con un atuendo de inspiración nupcial en blanco, pues Ludwika Paleta decidió inclinarse por esa misma tendencia. La actriz recibió el premio por “Mejor Coactuación Femenina” por su proyecto “Todo en Silencio”. Para la ocasión, eligió un look compuesto por un body en color blanco con un vestido transparente con incrustaciones brillantes de Alfredo Martínez. La actriz combinó este look radiante con un chongo alto y voluminoso y un maquillaje con labios rojos y manicure a juego.