Sydeney Sweeney y su prometido combinan sus 'looks' para llegar al aeropuerto de Venecia

Sydney Sweeney se ha vuelto un ícono del estilo desde que se convirtió en una de las musas de Miu Miu. La hemos visto lucir todo tipo de looks con los que demuestra que la versatilidad de su personalidad va más allá de la pantalla grande. La vimos lucir denim-on-denim en las calles de Nueva York e incluso piezas con características súper dosmileras como el corte low-rise.

Recordemos que la mayoría de las celebs que se caracterizan por tener un gran estilo, trabajan de lado de un stylist. En el caso de Sweeney, de trata de Molly Dickson con quien ha trabajado los últimos años y quien trabaja también con personajes como Kaia Gerber, Bella Hadid y Lana del Rey. Todas con un estilo bien definido y que se adecúa a su propia personalidad.

El look floral de Sydney Sweeney en Venecia

El glamour es un elemento que no puede faltar cuando hablamos de festivales de cine y sobre todo si hablamos de Venecia, donde los últimos días las celebridades más relevantes del momento se han dado cita para celebrar el séptimo arte. Entre ellas, Sydney Sweeney, quien para su llegada apostó por llevar una silueta blanca con detalles florales en color azul. Un vestido fluido con escote en V que la hace lucir muy elegante y fresca, adhoc para el tiempo y el lugar al que llegó.

© Grosby Group Sydney Sweeney llegando a Venecia.

Entre las características del vestido, destacan las mangas cortas y abultadas que a la par del cinturón que marca la cintura de la actriz, la hacen ver súper femenina. Complementó el atuendo con accesorios como gafas oscuras y un bolso de mano blanco muy chic.

Sydney Sweeney en un matching look junto a su prometido

La vida amorosa de la actriz llamó la atención del público después de que se estrenara su película “Anyone but you” donde compartió pantalla con Glen Powell. Aunque había rumores de que ambos mantenían una relación amorosa por la química en pantalla, Jonathan Davino es el verdadero prometido de Sydney Sweeney. La fecha de sus nupcias todavía no es revelada, sin embargo, lo más probable es que no estén tan lejanas debido a que la pareja inicialmente anunció su compromiso en 2022.

© Grosby Group La actriz y su prometido hacen 'mix & match' con sus respectivos 'looks'.

Y para su salida al aeropuerto después de un fin de semana en la ciudad italiana, la pareja demostró su complicidad al lucir un matching look lleno de estilo. La actriz se decantó por look monocromático completamente blanco que consistía en un top de manga larga y minifalda fluida, mientras que para los accesorios apostó por un par de zapatos altos y un bolso Miu Miu que hicieron del atuendo aún más sofisticado. Una silueta acorsetada y con un corte victoriano que además de hacerla lucir espectacular, funciona como un guiño al estilo “bridal”. Mientras que su prometido, lució unos pantalones crema con una playera blanca, lentes de sol y zapatos café.