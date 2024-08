Máxima de Holanda y su hija Alexia brillan con sus atuendos en la Fórmula 1

Cada año, el circuito de Zandvoort es la sede en la que se reúnen los mejores pilotos del mundo con la realeza de Países Bajos en una de las fechas más destacadas del calendario de la Fórmula 1. Este fin de semana tuvo lugar este evento y, como era de esperarse, el rey Willem Alexander y su inseparable esposa Máxima asistieron para apoyar a su connacional Max Verstappen, quien ostenta el título del piloto número 1 del mundo.

Así como los monarcas, también estuvieron presentes familiares del neerlandés y su flamante esposa argentina. Tal es el caso de su hija mediana, la princesa Alexia, quien ocupó este día para disfrutar en compañía de tíos y primos, que también forman parte de la realeza de este país europeo.

© Getty Images A este evento solo Alexia pudo acompañar a sus padres, los reyes de los Países Bajos

Aunque en esta edición el talentoso Verstappen –que es el gran orgullo para toda esa región– no ocupó el primer puesto en el podio, pues llegó a la meta en segunda posición, esto no mermó la emoción de los asistentes, ni de la familia real, aunque lo que más hay que destacar de su asistencia es que las dos mujeres protagonistas de esta aparición no dudaron en hacerse notar gracias a su excelente gusto para vestir.

El look de Máxima de Holanda en la carrera de la Fórmula 1

A sus 53 años, Máxima Zorreguieta es una de las reinas europeas más estilosas. Amante del maximalismo, las prendas dramáticas y de colores brillantes, esta neerlandesa nacida en Argentina sorprende en cada una de sus apariciones públicas, pues siempre luce guapísima con piezas icónicas.

© Getty Images La reina Máxima de Países Bajos siempre es una inspiración de estilo

En esta oportunidad claramente no defraudó, y aunque se dejó ver con un look casi monocolor, fueron las formas las grandes protagonistas del atuendo, el cual armó a partir de un color que nunca pasa de moda, pero que en este otoño será un must en los guardarropas.

La guapa Máxima eligió el color verde como hilo conductor de este armado y con dos piezas de la firma Natan, declaró que es una verdadera fashionista, pues en la parte inferior lució un amplísimo pantalón estilo wrap en tono blanco, pero con estampado de hojas de bambú en el color protagónico, mismo que se replicó, pero sólido, en su top de cuello redondo, también holgado, pero fajado dentro de su vaporoso pantalón.

© Getty Images La familia real de Países Bajos también pudo bajar a paddock, donde presenció cómo se preparan los automóviles y los pilotos previo a la gran carrera

Pero la personalidad de Máxima no puede mantenerse oculta y la originalidad de este look se la dieron sus espectaculares complementos. Los más relevantes fueron unos originales pendientes en forma de alcatraz invertido firmados por Cult Gaia, una firma igual de auténtica que la argentina. Además, sobre sus hombros puso una capa verde olivo creada por Zeus+Dione. Llevó su discreta bolsa blanca a juego con unas alpargatas descubiertas de Valentino y, no podían faltar, sus gafas XXL.

Alexia de Países Bajos, el vivo retrato de su madre

© Getty Images A los reyes y la princesa Alexia también se unió el joven Conde Claus de Países Bajos

Por otra parte, la hija mediana de la familia real neerlandesa, la joven Alexia, poco a poco se destaca también como una estilosa creadora de tendencias, y como no, si por su sangre corre la gracia y belleza de Máxima.

En esta oportunidad, Alexia –que fue la única que acompañó a sus padres en este compromiso social– también hizo gala de su estilo y, aunque a la segura con un color que nunca falla, el negro, llamó la atención lo mucho que se parece a su sofisticada mamá.

La princesa de 19 años eligió dos texturas en este coordinado monocromático. En primera instancia, un pantalón de lino wide-leg que mezcló con un top asimétrico de punto. Este atuendo lo llevó con los tenis más trendy de la temporada, unos Nike Cortez. Además, eligió dar un toque extra a su outfit con una chamarra del color que reinará en próximo otoño.