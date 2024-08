Anya Taylor-Joy combina camisa XL con mocasines para despedir el verano

Estamos a días de despedirnos del verano, pero eso no ha significado que el calor disminuya, y menos aún en Los Angeles, ya que el sol californiano no da tregua, por lo que un outfit fresco es un must y Anya Taylor-Joy es una gran inspiración gracias a su más reciente aparición.

La joven actriz, que ha cobrado gran relevancia gracias a sus exitosas apariciones protagónicas en filmes como “furiosa”, “Dune” y la miniserie “Gambito de dama”, también es conocida por su pasado en la moda, pues durante alguna época se dedicó al modelaje profesional, y por tal motivo es un icono de estilo.

© Backgrid/The Grosby Group La famosa actriz fue captada junto a una amiga al salir de un restaurante

Ya sea en alfombras rojas o como parte de la promoción de sus múltiples proyectos, Ana siempre es muy acertada con sus atuendos, pero esto traspasa lo laboral y hace unas horas fue captada con un look muy relajado que, aunque no lucía con la producción que requiere un evento especial, sin duda, su buen gusto no pasó desapercibido y el outfit que lució es digno de ser replicado.

El look de Anya Taylor-Joy con una camisa oversize y mocasines

Como una total experta, Anya sabe muy bien cómo sacar provecho a todas las prendas que usa y, para muestra, la camisa de corte masculino que llevó como minivestido. Esta pieza, en doble tono (azul y blanco), parece varias tallas más grande que la requerida para su figura, pero algunos dobleces en las mangas y un cinturón protagónico hicieron la diferencia para armar la silueta.

© The Grosby Group Anya es conocida tanto por su labor como actriz, como por su excelente gusto al vestir

Pero este vestido no fue lo único que portó la famosa actriz de ascendencia argentina, pues lo complementó con un básico de todo guardarropa que la ayudó a sentirse mucho más segura en cada uno de sus pasos. Se trata de unos shorts muy cortos de lycra negra que se sumaron al armado de este conjunto relajado, pero atractivo.

En el mismo sentido, sus zapatos fueron otro gran acierto para los agotadores días de caminata bajo el sol californiano. Taylor-Joy eligió los mocasines más trendy al estilo Tabi. Entre otras tendencias, la famosa rubia de larga cabellera también demostró que las bolsas de playa son óptimas para los climas calurosos, aunque no haya mar de por medio, y en su brazo lució una encantadora bolsa tipo canasta de Christian Dior.

Sobre sus accesorios, un combo de collares, pulseras poco llamativas y sus habituales anillos fueron la confiable elección. Eso sí, en su lujosa bolsa la actriz colgó su acompañante infalible, un par de audífonos.