Las faldas midi llegaron para quedarse y Valentina Ferrer es prueba de ello con su más reciente 'look' en Nueva York

Valentina Ferrer se mantiene como protagonista en nuestros tableros de inspiración no solo cuando hablamos de moda sino que también hablando del mundo de wellness. La modelo mantiene una dieta rigurosa así como una rutina de ejercicio mediante las cuales mantiene su esbelta figura.

La modelo y empresaria argentina es pareja del famoso cantante urbano J.Balvin con quien comparte un hijo. Valentina se ha posicionado como toda una it girl consiguiendo campañas con grandes marcas como lo son Tiffany & Co. y Tag Heuer.

El look de Valentina Ferrer en Nueva York

Y como buena it girl, cada aparición que hace por las calles de las ciudades más icónicas del mundo es una declaración de estilo. En los últimos días, la modelo fue vista en las calles de Nueva York donde apostó por llevar una camiseta negra básica ajustada con la que resaltó su silueta de manera “effortless”. Este top es súper neutro y una pieza esencial en cualquier clóset, el cual complementó con una falda midi de mezclilla oscura, con la que da un poco de contraste al look.

© Getty Images Valentina Ferrer en Nueva York

Lo que hace a la falda especial en este caso es el corte a media pantorrilla y una abertura frontal, misma que no solo añade dinamismo al atuendo, sino que la hace más cómoda e ideal para salir un día en la ciudad. La modelo agregó accesorios muy sutiles con los que elevó su look a otro nivel, entre estos, un cinturón negro con hebilla plateada y un par de botas chunky a la rodilla con las que le agrega cierta sofisticación al total look.

Cómo llevar la falda midi a tu estilo

El look que lleva Valentina Ferrer sólo comprueba cómo la mezcla de prendas básicas crea un estilo impactante y refinado. Sobre todo en una ciudad conocida por su ritmo rápido y su constante evolución y sentido de la moda. La modelo siempre destaca por su capacidad para mantenerse fiel a un estilo minimalista sin sacrificar la elegancia.

© Getty Images Las faldas midi serán tu mejor aliado este verano.

Ahora, desde el año pasado, las faldas con corte midi han ganado popularidad. Hay una gran variedad para elegir, puedes apostar por llevar una de seda o satín combinada con una t-shirt para los días de calor y agregar un cardigan para darle ese efecto casual. Además, es una prenda perfecta para el cambio de estación por su cobertura y versatilidad.