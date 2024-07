Lucien Laviscount, Teyana Taylor y Jordyn Woods celebran lo mejor de la joyería de alta gama en París

Las joyas se han convertido en nuestro mejor aliado a la hora de crear looks de impacto e inolvidables. Hombres y mujeres se han dejado conquistar por el brillo y la elegancia de los grandes e icónicos accesorios que nos acompañan en las ocasiones más especiales. Por eso, celebrar el diseño, la innovación y el detalle artesanal de piezas tan emblemáticas como las de Messika París requiere de invitados especiales que rindan homenaje a todo el diseño y tradición joyera detrás de creaciones tan espectaculares.

Hace unos días, y con motivo del lanzamiento de una nueva colección de la firma de joyería de alta gama, numerosas celebridades y embajadores de la misma se reunieron en el prestigioso Hôtel de Crillon; uno de los spots más icónicos de esta ciudad. Uno a uno, los invitados fueron llegando no solo con los mejores looks sino con piezas pertenecientes a esta reciente colección. Sin duda, el toque único para deslumbrar en una noche tan emblemática.

Las celebridades en el lanzamiento de la nueva colección de Messika

Como protagonista de la noche llegó Lucien Laviscount con un estilo envidiable. El protagonista de “Emily in París” es el nuevo rostro masculino de esta colección y, para hacerle honor a este nombramiento, llegó con un look ideal. El joven actor no dejó a un lado su estilo característico y portó una tank top básica en color negro combinada con un pantalón de vestir del mismo tono. Este atuendo monocromático fue perfecto para resaltar una de las piezas de la colección. El collar chunky en forma de cadena lleva el nombre de Groove y busca fusionar lo clásico con lo contemporáneo a través de un brillo extravagante.

© LAROCHE-JOUBERT Lucien Laviscount

Otra de las grandes celebridades que sorprendió fue la intérprete y actriz Teyana Taylor, quien llegó con un maxi abrigo en color negro y unos pantalones estilo piel. La joven lució el choker del mismo modelo que Lucien y lo complementó con un brazalete y anillo a juego en color plata.

© LAROCHE-JOUBERT Teyana Taylor

La socialité Jordyn Woods decidió despegarse un poco del color negro y apostar por el borgoña en un vestido ajustado y con transparencias. La joven complementó con unos anillos de brillantes, un reloj del mismo tono del vestido y un mini bolso de strap corto en color menta.

Jordyn Woods

Para celebrar con la más alta elegancia, Valérie Messika, fundadora de la firma, portó un clásico vestido negro con escote caído a los hombros que permitió que la estrella de la colección resaltara. White Midnight Sun es un set de collar, aretes y anillo creados con más de 2,400 piedras y que tomó alrededor de 300 horas en ser creados.

© LAROCHE-JOUBERT Valérie Messika

Sobre la colección de Messika

Esta entrega, bajo el nombre de Midnight Sun, es una continuación de una primer colección que de igual manera se inspiraba en la vida nocturna. Para darle un giro inesperado a estos nuevos diseños, la fundadora y Directora Creativa se inspiró en ese punto de encuentro entre la noche y el día. “Tengo memorias mágicas de fiestas que terminaron al final de la noche y que, al abandonar la pista de baile nos encontrábamos con los primeros rayos del sol”, comentó Valérie.

Jugando y explorando esta dualidad es que nace esta colección llena de piezas icónicas como collares, aretes, anillos y muchos modelos más que llevan el lujo y la belleza a un nuevo nivel.