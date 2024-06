Estos son los mejores atuendos de la edición 2024 del Royal Ascot

La historia de esta celebración anual que reúne a la realeza y al jet set inglés data del siglo XVIII. El evento nació concretamente en 1711, cuando la reina Ana del Reino Unido instauró esta competencia en el Hipódromo de Ascot, lugar que la monarca consideró el ideal para que los caballos galoparan a toda velocidad. Desde entonces, esta celebración que dura varios días, es de gran relevancia tanto en el ámbito deportivo, como en el social.

© Getty Images Royal Ascot en Junio de 1928.

Cada edición, desde hace 200 años, inicia con una procesión real, misma que es liderada por el monarca en turno, que desde 2023 es el Rey Carlos III y su esposa Camila. Para este año, el hijo de la difunta Reina Isabel volvió a ser protagonista de esta ceremonia inaugural para la cual lució un traje gris con sombrero de copa y fue muy bien acompañado en su carruaje por la reina consorte, quien llevó un atuendo azul con una pamela a juego.

© Getty Images Los reyes ingleses en el primer día de Royal Ascot 2024 cumpliendo con el estricto código de vestimenta.Rey Carlos y Reina Camilla

En este desfile también participan otros miembros de la realeza, y en el carruaje de los reyes estuvieron Charles Wellesley y la princesa Antonia de Prusia, duques de Wellington. Además, la hermana del Rey, la princesa real Anna de Inglaterra y su hija Zara Tindall, así como Lady Gabriella Windsor, también formaron parte de los miembros reales de esta comitiva.

La moda en el Royal Ascot

Además de ser un evento deportivo y social, lo que sucede en Ascot también atrae las miradas de los amantes de la moda, pues este glamouroso evento al que no cualquiera puede acceder, es dueño de un particular y estricto código de vestimenta muy clásico y sofisticado, el cual también se remonta a sus años de origen, aunque ha tenido algunas variaciones.

© Getty Images La princesa de Gales en su aparición en Royal Ascot de 2019.

La etiqueta de esta fiesta hípica se establece en la propia página de Ascot, donde se puede encontrar un documento de más de 30 páginas que en resumidas cuentas exige a los hombres portar saco y pantalón largo en el recinto considerado casual, mientras que en el área más prestigiosa, conocida como royal box –y a la cual solo se accede por invitación del rey– deben usar un atuendo matutino que exige traje tipo chaqué gris o negro, este podría ser coordinado, es decir, el pantalón podría tener línea diplomática, aunque tiene que ser del mismo tono que el saco y de la misma tela. Los zapatos deben ser forzosamente negros, los calcetines cubrir perfectamente el tobillo y a este sector de los asistentes se les exige sombrero de copa.

© Getty Images La reina Isabel con su hermana la princesa Margaret y su cuñada la Duquesa de York.

Por su parte, para las mujeres también se guardan muchas restricciones. En el caso del área menos formal conocida como Recinto Windsor, las mujeres deben usar prendas de día, elegantes y se recomienda usar tocado, mientras que en los otros tres recintos, las especificaciones son más estrictas, como faldas debajo de la rodilla y vestidos que, aunque sean ajustados, no estén pegados al cuerpo y no muestren escotes pronunciados. Además, a partir de 2019 se instauró que las mujeres pueden portar atuendos masculinos, siempre y cuando sean de la misma tela el pantalón y el saco. Eso sí, la regla de oro es que se tiene que llevar una pamela con ala no menor a los 10 centímetros, o en el caso de las áreas intermedias, se puede usar un tocado con base plana.

Aquí te dejamos algunos de los asistentes que este año han cumplido a cabalidad con el código de vestimenta y son, los que consideramos, los más elegantes de estos días campiranos.

Los mejores looks de Royal Ascot 2024

© Chris Jackson Príncipe William El segundo día, el heredero al trono siempre elegante llegó a Ascot con un traje negro con accesorios de color, como su chaleco gris y corbata azul. Desafortunadamente su esposa no lo acompañó a este evento.



© Mark Cuthbert Zara y Mike Tindall La hija de la princesa Anna y su esposo, el talentoso jugador de rugby, también siguieron al pie de la letra las reglas de vestimenta. Ella con un vestido de cuello de camisa y mangas abombadas y él con un chaqué en dos tonos con chaleco azul pastel.



© Mark Cuthbert Princesa real Anna de Inglaterra La hermana del Rey Carlos no dejó ver el vestido que portó debajo de su saco de brillante tono rojo, pero lo combinó con una pamela turquesa ideal para la ocasión.



© Dave Benett Lady Eliza Spencer y Lady Amelia Spencer Las guapas sobrinas de la inmortal Lady Di llegaron a Ascot con vestidos muy similares de top camisero y manga larga, pero una con un tocado que incluyó velo y la otra con una pamela muy elegante en tono blanco.



© Karwai Tang Gabriella Kingston A casi cuatro meses de haber enviudado, la prima de los príncipes Harry y William se coronó como una de las mejores vestidas en esta edición de Royal Ascot.



© Mark Cuthbert Carole y Michael Middleton Los padres de la próxima reina inglesa también llegaron con la elegancia que los caracteriza, ella con un fresco vestido en azul claro y tocado a juego y él con un chaqué de pantalón gris y saco negro.



© Mark Cuthbert Sophie de Edimburgo y el Principe Edward Los duques de Edimburgo son de los más populares en la familia británica y a este evento lucieron realmente elegantes. El hermano menor del Rey Carlos portó un elegante traje negro y gris, con un chaleco beige, mientras que su esposa se decantó por un vestido con aplicaciones florales en tono crudo y una pamela espectacular.



© Samir Hussein Princesa Eugenia de York La hija menor del Príncipe Andrés y Sarah Ferguson no se dejó ver mucho durante la primera jornada, pero para el segundo día lució un vestido claro de punto y una juguetona pamela con un pompón en tono rosado.



© Chris Jackson Princesa Beatriz de York La mayor de las princesas de York cada año rompe un poco el protocolo, pues, a pesar de estar en el Royal Box, es amante de los tocados, que son su primera opción antes de una pamela.



© Chris Jackson Rosie Tapner La modelo apostó por un traje para esta fiesta hípica, y respetó la regla de usar la misma tela tanto en la parte inferior como en el saco.



© Kirstin Sinclair Louise Roe Como un guiño a alguna de las apariciones de Lady Di en esta competencia hípica, la presentadora y modelo británica lució un elegante vestido con lunares negros.

© Dave Benett Oliver Proudlock y Emma Louise Connolly El diseñador de moda y la influencer demostraron que las tendencias no compiten con el código de vestimenta. El con un traje de pantalones wide-leg y ella con un lazo protagonista en su escote.

© Dave Benett Lady Victoria Hervey La guapa socialité inglesa es la muestra de que los brillos pueden llevarse de día. Además se sumó a la lista de tocados llamativos.

© Mark Cuthbert Reina Camilla En su tercera aparición, la monarca inglesa se dejó ver con un atuendo monocromático en tono off-white que fue coronado con una flor muy grande sobre en su pamela.