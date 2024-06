Llegó el turno de la moda masculina para deslumbrar en las más recientes pasarelas. Hemos tenido ya la oportunidad de ser sorprendidos por los desfiles resort de marcas como Dior o Max Maray sus propuestas llenas de atemporalidad, elegancia y guiños de innovación. Sin embargo, la moda para hombres no se queda atrás y llega ahora para demostrarnos que el próximo año estará lleno de estilo y creatividad.

Gucci, Valentino y Giorgio Armani han sido algunas de las firmas que nos han traído las nuevas propuestas y diseños para la temporada de Primavera-Verano 2025. Sin duda, las tendencias masculinas comienzan a resaltar y no podríamos estar más emocionados por ver lo que otras marcas van a presentar. Otra de las firmas que destacó con su desfile en los últimos días, fue Dolce&Gabbana, quien nos adentra en un mundo de sofisticación y frescura con piezas llenas de artesanía y cuidado en los detalles.

Tal como sus diseños, los invitados en la front row también fueron de primera categoría. Personalidades como Doyoung, Keith Powers, Corey Mylchreest o Alton Mason llenaron de estilo la lista de invitados. Pero, la estrella de la noche fue nada más y nada menos que el protagonista del momento: Luke Newton.

Así fueron los looks de Luke Newton para el desfile de Dolce&Gabbana

Para este punto, parece imposible que exista alguien que no haya visto o escuchado de “Bridgerton”.La serie más popular del momento también ha ocasionado que sus protagonistas estén en la mira de todos. Por un lado tenemos a Nicola Coughlan, quien recientemente se ha convertido en una inspiración al forjar su propio estilo y, por otro lado, tenemos a Luke Newton quien nos ofrece una nueva cara de la moda masculina.

Su participación como invitado de Dolce&Gabbana para su desfile no pasó desapercibida pues el actor hizo su entrada con dos looks diferentes que nos dejaron a todos sin aliento. En primer lugar, para ser parte de la pasarela y admirar la colección, Newton eligió un look de la colección Otoño 2024 de la firma. Su atuendo consistió en un pantalón y playera negra combinados con una chaqueta de cuero brillante en el mismo color. Elegante y monocromático pero perfecto para lucir impecable; así podríamos definir este atuendo. El segundo look que nos deslumbró fue el que el actor eligió para la cena en conmemoración a la colección. Estilizado por Petra Sellge, el actor llevó un look en color chocolate con una chaqueta oversize y un pantalón acampanado.

Las claves de la colección de Dolce&Gabbana 2025