Así se hizo el icónico vestido de arena de Tyla para la MET Gala

Cuando se trata de tecnología y moda, laMET Gala tiene mucho que aportar, en los últimos años se ha convertido en el escenario perfecto para que las grandes casas de diseño, y los diseñadores mismos, experimenten con nuevos materiales para mostrarnos que aún no hemos visto todo cuando se trata de moda. En años pasados hemos sido sorprendidos con looks que implementaron diversas tecnologías para regalar a los asistentes un espectáculo visual. Desde el vestido de ‘Cenicienta’ de Zendaya que se encendía simulando un conjuro, hasta el look similar de Claire Danes que brillaba en la oscuridad, la tecnología y la moda se han vuelto más aliadas que nunca. No es de extrañar que la noche de ayer, una nueva técnica nos dejara con el ojo abierto.

En esta ocasión, la tecnología y la artesanía se unieron en el vestido de la cantante Tyla, quien acudió por primera vez a la celebración como una musa de la belleza, la moda, la tecnología y el tiempo. La joven llegó siendo cargada y ayudada por un séquito de hombres durante su entrada. ¿El motivo? Su escultural y sorprendente vestido con un reloj de arena como su principal accesorio y “bolso” de la noche.

Lo que hay detrás del vestido de arena de Tyla

La sorpresa fue grande cuando Tyla pisó la alfombra azul y beige de la MET Gala, no sólo por ser su debut en este evento sino por el look que la acompañaba. La joven entró luciendo un espectacular vestido color beige elaborado nada más y nada menos que con arena. Sí, así cómo se lee. El vestido de Tyla fue confeccionado con arena por Olivier Rousteing para Balmain. Él mismo, como Director Creativo de la firma, se unió a la temática al llevar un top de arena con su rostro moldeado en él.

Estas prendas no fueron las únicas que destacaron con esta novedosa técnica pues fue el mismo Rousteing quien portó una versión en arena de la botella de su próximo perfume “Projet Confidential”. El lanzamiento será en septiembre de este año pero, por ahora, el simple hecho de ver la botella en arena, es más que suficiente para entender que Balmain tiene muchas herramientas para sorprendernos.

Aunque los detalles específicos de la nueva técnica para el vestido de arena no han sido revelados, la marca sí nos dio un pequeño guiño al trabajo artesanal detrás del mismo. A pesar de que muchos imaginaron que el vestido había sido moldeado en vivo sobre el cuerpo de Tyla, tal como aquel vestido de aerosol para Bella Hadid, en esta ocasión el proceso fue distinto pues primero se moldeo el cuerpo de Tyla en una mezcla pastosa para darle el acabado similar al de una escultura. Posteriormente, se le agregó el toque de arena que, de acuerdo con declaraciones de la marca, no fue el único material utilizado. Sobre el molde corporal también se integraron incrustaciones microscópicas de cristal para darle ese toque brillante al atuendo.

Al haber sido confeccionado a la medida, era entendible que Tyla no pudiera moverse comodamente en el atuendo, el cual fue creado para ser utilizado sólo una vez. Además, ya adentrada la noche, Olivier cortó la longitud del vestido para permitir que la cantante pudiera sentirse mucho más cómoda.

Este atuendo fue uno de los más aplaudidos, no solo por la técnica pero también por el significado detrás del mismo. Tal como la estilista del look, Katie Qian, mencionó: “la arena fue una gran metáfora al ser un elemento de la naturaleza formado por largos periodos de erosión… un elemento utilizado para mantener el tiempo, literalmente”.