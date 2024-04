Nuestra cumpleañera favorita del mes es Gigi Hadid. La modelo nos ha regalado algunos de los mejores looks de la historia al convertirse en un referente de la moda para esta generación. Su trayectoria y carrera profesional la han llevado a ser imagen para grandes marcas como Versace, Prada, Fendi, Jacquemus o Moschino. Su belleza, versatilidad y estilo la han convertido en un role model para todos los amantes de la moda y la belleza. Es por eso que su cumpleaños se volvió un gran momento para recordar todos los increíbles looks que nos ha regalado en sus diversas apariciones.

El emotivo mensaje de Bella Hadid a Gigi en su cumpleaños

La relación entre las hermanas Bella y Gigi nos ha inspirado en más de una ocasión. Ambas han participado en diferentes campañas juntas, por lo que se han convertido en parte de la lista de modelos más cotizadas del momento. No cabe duda que el estilo, la pasión por la moda y el buen gusto estético es de familia, porque las dos hermanas han sabido cómo crear los mejores looks. El cariño es tanto, que el día de ayer Bella Hadid se tomó un tiempo para felicitar a su hermana mayor con un homenaje lleno de fotografías juntas.

“Feliz cumpleaños princesa de Genovia. Te amo mucho. La vida sin ti no sería nada, yo no sería nada. Me inspiras y me haces fuerte. Verte dar a luz y criar al ángel más perfecto es el regalo más mágico que una hermana puede pedir. Me siento muy afortunada. Eres la mamá más cool, la mejor hermana, la mejor hija y la mejor amiga. Cualquiera que haya tenido el privilegio de estar cerca de ti es afortunado, sin duda. Te amo hermanita y me haces sentir muy orgullosa. Estoy obsesionada contigo en todos los sentidos”, fue un poco de lo que Bella compartió en sus redes.

Los mejores momentos de street style de Gigi Hadid

Gigi no sólo es la reina del modelaje y la belleza; también se ha convertido en la reina del street style. En más de una ocasión, hemos sido conquistados por su selección de outfits; siempre fuera de lo común. Hoy, para conmemorar y celebrar su vida, te mostramos algunos de nuestros momentos favoritos de su street style.