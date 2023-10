Cuánto cuesta un anillo de compromiso y cuál es el mejor

Estamos en plena temporada de bodas, lo que significa que muchas personas también usan esta época para compromisos y parte esencial de este proceso es la elección del anillo perfecto, pero ¿Cuáles son las argollas más populares y cuánto deberías invertir en esta joya? Aquí te ayudamos a resolver esas y más dudas.

Cuánto gastar en el anillo de compromiso

Depende de la cultura, es el costo, sin embargo esta es una asignatura personal, por lo que te recomendamos que destines un presupuesto que sea suficientemente cómodo para ti. Sobre las tradiciones, podemos decir que hay personas a las que gastar lo equivalente al 10 por ciento de sus ingresos anuales les parece bien, aunque claro que hay otras que se van más lejos y son parte de la moda en la que pagar tres meses del salario por una sortija es una obligación, a pesar que en cálculos aproximados esto significaría el 25 por ciento de los ingresos anuales.

La realidad es que tienes que tener claro que el asesor que te ayude con esta importante compra está realizando una venta, es su trabajo y muy probablemente te motivará a adquirir la argolla más costosa, pero enfócate en tus gustos personales y en tus sentimientos cuando se trate de elegir el anillo perfecto, ya que los precios son tan variados, que te recomendamos nunca excederte del presupuesto que tienes bien estudiado.

Estos son los anillos de compromiso más populares

Las modas vienen y van, pero las reglas generalmente no aplican cuando se habla de esta importante pieza de joyería. Si bien cualquier persona busca su individualidad y tener algo que nadie más pueda igualar, también es un hecho que lo clásico y muchas veces replicable, es la mejor opción. Tal es el caso de los solitarios.

Aunque no hay una fecha exacta, esta pieza –que como su nombre lo indica cuenta con una sola piedra en toda la argolla– se le adjudica a distintas culturas y personas, entre estos al emperador Maximiliano de Austria, quien se dice fuera el primero en mandar a elaborar un anillo con estas cualidades para su prometida María de Borgoña.

Haya sido esta prominente pareja, o no, es una realidad que este tipo de sortija es, hasta la fecha, la más popular. Fabricado principalmente en oro amarillo o blanco, la moldura que sostiene el diamante es lo que, para muchos, hace la gran diferencia, ya que distintas firmas como la neoyorquina Tiffany and Co. patentó una especie de finas uñas que permiten el paso de la luz por todas las caras del diamante usado en la pieza para demostrar así el brillo del preciado mineral.

Pero hay novias que se salen de la norma, y esto ha sucedido a lo largo de la historia. Perlas, esmeraldas, rubìes o diamantes de distintas tonalidades agregan personalidad al anillo de compromiso, como el que recibió la icónica Lady Di del que fuera su esposo, el actual Rey de Inglaterra. Carlos entregó a Diana Spencer una espectacular colección de catorce diamantes y un zafiro azul montados en una pieza de Garrand, el joyero de la corona. Esta misma obra artística ahora es parte del compromiso que mantienen los futuros reyes del Reino Unido, Kate y William.

Qué determina el valor de un anillo de compromiso

Cuando tengas en mente entregar esta sortija a tu persona especial es fundamental estar seguro de conocer muy bien sus gustos, esto ya que el encargado de comprarlo, no será el portador, así que más que pensar en ti, piensa en quien va a recibirlo. Pregúntate qué es lo más importante para ella. Si es el diamante en sí, busca algo que se acomode en tu presupuesto, pero que sea del corte ideal y de muy biena calidad. Si lo que más le interesa es el material con el que se hace la moldura, piensa bien en si quieres que sea oro blanco, rosa o el tradicional amarillo, o si quieres algo aún más exclusivo, el platino es la mejor opción.

Son justo los materiales los que valúan la pieza final, es decir, claro que hay marcas y diseñadores de gran renombre cuyo trabajo es valiosísimo, sin embargo, cuando de joyería se trata, la pureza de los minerales es lo que en realidad cuesta.

