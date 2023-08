Georgina Rodríguez muestra el atuendo perfecto para el regreso del verano

El verano continúa, pero las vacaciones quedaron atrás y, aunque la vida de Georgina Rodríguez –pareja de Cristiano Ronaldo– está llena de viajes y aventuras, encuentra un tiempo para apoyar al padre de sus hijos, acompaándolo en el estadio para estar presente durante los partidos del goleador portugués.

Para esta ocasión que marca el back to reality, la española, que siempre nos da lecciones de estilo, eligió un total look blanco y esta no es la primera vez que la vemos con conjuntos en estas tonalidades, lo que nos hace creer que es una de sus combinaciones favoritas, aunque también sabemos que no le tiene nada de miedo al color y siempre es muy audaz .

Su regreso a las butacas del estadio fue acompañado por un armado de dos piezas básicas de cualquier guardarropa: unos jeans de corte alto, bien ajustados y con un ligero tono crema, los cuales combinó con una de sus piezas favoritas, una tank top firmada por Loewe con la que ya la hemos visto en otras ocasiones y que tiene un valor aproximado de 276 dólares.

El infalible look ‘total white’ de Georgina Rodriguez

A través de Instagram, la estrella de reality e influencer compartió la foto que podría servir como inspiración para cientos de mujeres que están por regresar a la oficina, y es que esta combinación total white es, sin duda, un gran acierto, sobre todo si sabes accesorizar de manera correcta.

Para Georgina y su atuendo, el pop de color lo ofrecieron un collar y aretes con esmeraldas y diamantes sobre oro y en la muñeca optó por llevar un ostentoso reloj dorado con carátula enmarcada por cristales y dos pulseras en el mismo tono.

En cuanto a su beauty look, esta guapa mujer optó por un maquillaje sencillo. Ya sabemos que para ella los ojos y la boca lo son todo y así quedó demostrado en la postal que compartió en sus historias, donde podemos ver sus cejas delineadas a la perfección que enmarcan sus ojos donde el color no fue necesario, sólo un poco de profundidad en el párpado superior y, eso sí, pestañas XXL.

Para los labios, se decantó por un tono muy natural con acabado glossy que da más dimensión y, en la parte exterior, el delineado fue con tintes más oscuros. Para el resto del look utilizó el infalible bronzer así como sparks de iluminador. Para el cabello, Gerogirna optó por un recogido, tal como la vemos lucir en su día a día.

