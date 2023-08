Camila Coelho: La vida detrás de una de las creadoras de contenido más famosas del mundo

Trabajas en una industria que es muy demandante en cuanto a estándares de belleza, de moda y de una constante creación de contenido. ¿Cómo logras mantener una buena autoestima cuando tienes a tanta gente opinando sobre cómo deberías lucir, qué deberías postear y cómo hacerlo?

Trato de no compararme con otra gente. Claro, es importante ver qué están haciendo e inspirarse, pero trato de no estar presionada con la necesidad de publicar contenido todos los días, o lucir de cierta manera. Me rijo por mi instinto y mi corazón. Claro, hay días en que me siento increíble y me siento hermosa y quiero crear contenido y hay veces que no me siento yo misma y no me siento genial. Me miro en el espejo y digo “Dios, hoy no me veo nada bien” ¿Y sabes qué hago? Me quedo en pijama y trabajo desde mi cama. Y es completamente normal si no estoy ahí, afuera. La realidad es que no todos los días quieres estar frente a la cámara. Tal vez mucha gente no habla de eso pero a mí me gusta crear contenido cuando me siento bien, de otra manera voy a transmitir eso a quien lo vea, especialmente si es video. Así que si no estoy de buenas, si no me siento bien, trato de no crear contenido ese día. Y hablo de ello en mis redes, porque es importante compartir esos sentimientos con la gente porque a ellos les pasa lo mismo. Cuando eso sucede, tienes que parar, darte cuenta de las bendiciones y seguir adelante.