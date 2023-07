Domenico Dolce y Stefano Gabbana nunca dejan de sorprender. A través de todas y cada una de sus colecciones, resaltan la sensualidad femenina a través de siluetas y aplicaciones que remontan al carácter latino de su firma. En esta ocasión, para la presentación de su colección Alta Moda 2023, el dúo reunió a diversos invitados especiales de todo el mundo como Alessandra Ambrosio, Helen Mirren y Kim Kardashian para ser testigos de una de sus colecciones más elaboradas (y esperadas) del año.

©Dolce&Gabbana



Anitta espectacular en mini vestido dorado

Entre las asistentes, nos encontramos a la cantante brasileña Anitta, quien para la ocasión portó un mini vestido dorado con bordado de encaje que robó todas las miradas. La también actriz y presentadora accesorizó su look con botas bordadas en dorado y guantes y velo de tul negro. Para completar el atuendo, Anitta utilizó joyería de la misma firma italiana que consistió en un set con miniaturas del siglo XIX, diamantes y perlas así como un anilllo en oro amarillo y blanco con diamantes. Dolce&Gabbana presenta en estos días no solo sus looks de Alta Moda, sino que también reúne a un selecto grupo de invitados para conocer la colección de Alta Joyería y Alta Sartoria, una exclusiva colección dirigida para los hombres.

Los ‘looks’ y la inspiración detrás de la colección Alta Moda 2023 de Dolce&Gabbana

Puglia se convirtió en el escenario ideal para esta entrega, una región que posee riqueza arquitectónica como pocas y que inspiró al dúo de diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana para esta entrega, quienes tradujeron la cultura y la maestría de los artesanos a través de esta colección, que transmite una sensualidad mediterránea con prendas en negro que contrastan con transparencias en tul, organza y encaje. Estas siluetas se combinan con maravillosos sombreros, capas y vestidos tejidos que demuestran algunas de las técnicas ancestrales de esta zona. A continuación, te presentamos algunos de los looks más representativos vistos en pasarela.

La colección se presentó en Alberobello, mejor conocida como la ciudad de los trullos, un pintoresco pueblo que representa a Puglia en todo su esplendor.