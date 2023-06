Eva Longoria nos muestra cómo usar el traje masculino este verano

La actriz y empresaria, Eva Longoria, reconocida por sus papeles protagónicos en series como Desperate Housewives y Devious Maids, se ha convertido en un referente del street style debido a sus looks siempre cómodos, pero en tendencia. De origen latino, Longoria se ha posicionado como un símbolo de empoderamiento femenino y un ícono de la moda, destacando por su sensualidad y espontánea frescura. Es por ello que, a propósito del tour promocional de su más reciente proyecto como directora, la actriz decidió sorprendernos con una serie de outfits dignos de ser fotografiados -y analizados-.

Las claves de estilo de Eva Longoria

Con una agenda apretada entre entrevistas y apariciones en televisión, la bella latina nos cautivó con tres looks en un día, que elevaron su reputación de trend setter y reafirmaron una de las tendencias más fuertes de la temporada: el traje sastre en dimensiones oversize. A continuación, te enseñamos las lecciones de estilo que la talentosa latina nos dejó, además de algunos tips de cómo llevar este fashion trend al siguiente nivel durante esta temporada de calor.

©GettyImages



Eva Longoria llegando a los estudios del show ‘The View’ en Nueva York.

La tendencia del verano: el corte masculino

La actriz de 48 años cuya película, Flamin‘ Hot: el sabor que cambió la historia ha causado furor entre los críticos del cine y los amantes del popular snack, se ha creado una reputación admirable en el mundo de la moda debido a sus siempre aclamados looks de alfombra roja. Con vestidos entallados y siluetas ceñidas al cuerpo, Longoria no le teme a mostrar sus espectaculares curvas en ocasiones especiales; pero cuando se trata del día a día, la actriz prefiere mostrar su lado más profesional y fashion foward. Es por ello, que desde hace un par de años la reconocida estilista de moda Maeve Reilly ha sido la autora de algunos de sus mejores looks.

En esta ocasión y a propósito de su gira promocional, Reilly opto por la comodidad y versatilidad al vestir a Longoria. Tres trajes tipo sastre en dimensiones oversize y de corte masculino en distintos colores fueron los protagonistas de un día caluroso de verano donde la actriz, nos dejó un par de lecciones de estilo.

El traje sastre se viste de rosa este verano

El primer look con el que nos sorpredió durante este día de entrevistas consistió en un blazer de gran tamaño y pantalones a juego de tono rosa pastel. Afuera de los estudios ABC en Nueva York, tras una entrevista para el programa The View, Longoria deslumbró en un traje de efecto satinado que lucía un sutil y ligero brillo. Este conjunto de materiales vistosos y muy ligeros, demostró ser el traje perfecto para una tarde calurosa. La actriz lo combinó con un top de escote recto en tonalidades nude, así como unas plataformas en color doradas de la marca italiana de calzado, Santoni. Para terminar, el beauty look demostró ser femenino y natural, con unas sombras de ojos de color marrón y un rubor en tonalidades cálidas. El cabello suelto en ondas suaves fue el toque final para un look más casual.

©GettyImages



Eva Longoria llegando a los estudios del show ‘The View’ en Nueva York.

Cómo complementar el look oversize con los accesorios perfectos

Un par de horas más tarde, la actriz fue captada saliendo del show Good Morning America vistiendo otro traje tipo sastre de corte masculino. En esta ocasión, el color camello fue el protagonista, demostrando que los looks monocromáticos no necesariamente son aburridos. Combinado con el mismo top y plataformas, Longoria lució un collar tipo choker con mucho brillo, unas arracadas XL y un juego de anillos que reafirmaban la tendencia del ring stacking. Una manicura de color rojo y las mangas recogidas a los codos lograron hacer de este look una declaración de estilo.

©GettyImages



La actriz Eva Longoria afuera de los estudios de Good Morning America en Nueva York

Cómo llevar tu look formal del día a la noche

Por la tarde, la actriz nos deslumbró con su último look del día: un traje sastre de color gris. De hombreras estructuradas, doble botonadura y unas solapas anchas, este saco fue la prenda más oversized que la actriz utilizó. Con unos tacones de punta color blancos y unos aretes redondos con mucho brillo, Longoria nos demostró como llevar este fashion trend del día a la noche. Para terminar, la actriz optó por un estilo de cabello semi recogido y unas ondas naturales. Un labial nude con gloss y un sutil rubor rosado en las mejillas terminaron por darle vida a este maquillaje tan femenino como sexy.

©GettyImages



La actriz Eva Longoria en Nueva York vistiendo un traje tipo sastre color gris

