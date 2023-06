El llamativo look de Shakira para asistir a la F1 en Barcelona

En días recientes Shakira sorprendió a propios y extraños con un inesperado regreso a Barcelona tras solo unos meses de preparar su mudanza a Miami. ¿La razón? dejar a sus hijos Milán y Sasha con su padre por unos días y disfrutar de la llegada del verano.

Shakira, además, aprovechó el viaje para asistir a la F1, que por estos días se lleva a cabo en Barcelona. Aunque mucho se especula que su asistencia se dio para visitar a Lewis Hamilton, lo que si podemos asegurar es que lo hizo con un llamativo outfit que a nadie dejó indiferente.

Para su asistencia a las carreras, Shakira eligió un sexy atuendo de la colección La Vacanza, una cápsula especial para el verano que recientemente lanzó Donatella Versace en colaboración con Dua Lipa y cuya inspiración se basa en la admiración que ambas tienen por la mariposa (una que también es del gusto de la cantante colombiana) y que se encuentra en estampados de colores vivos que recuerdan la alegría del verano.

Para esta ocasión, Shakira se decidió por un conjunto con una camisa de seda estampada, que utilizó debajo de un sujetador en tonos rosa con cut outs -que pertenece a la misma colección- y una falda de mezclilla blanca modelo Medusa 85. “¡Feliz de estar de vuelta en Barcelona!” compartió la cantautora en una publicación en sus redes sociales, a la que poco tiempo después respondió Donatella con el comentario “Te ves MARAVILLOSA en Versace”. Los fans no tardaron en pedir a la diseñadora y a la cantante colombiana por un momento icónico de colaboración de la firma italiana de moda como el que ha tenido con personajes como J.Lo o, más recientemente, con la misma Dua Lipa.

Para darle un toque deportivo y único, Shakira combinó las prendas con unos zapatos tipo Converse rosa pastel con los que nos brindó un flashback a las tendencias más pop de los 90.

La colección cápsula de Versace La Vacanza -que ya se encuentradisponible en tiendas y en línea- sin duda se convirtió en el outfit perfecto de la “revancha” para acompañar la nueva vida de la cantante colombiana a su paso por tierras españolas.

Vídeo Relacionado: Bazaar for Good teams up with Style Saves - HOLA! USA