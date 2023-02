Bien dicen: go big or go home. Si eres una gran fan de esta fecha, no hay más. Un estilismo totalmente rojo es una excelente opción para el Día de San Valentín. En cuanto a materiales, puedes elegir algo informal, de algodón, como un conjunto de loungewear para quedarte viendo series y comiendo pizza, u optar por prendas de punto o seda, para un plan más formal.