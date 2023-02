Atrevida, arriesgada y sin límites, así podríamos calificar la alfombra roja de la 65 edición de los premios Grammy que se llevó a cabo en la Arena Cripto de Los Ángeles.

Hasta ahí vimos llegar una serie de creaciones que sin duda fueron usadas y estuvieron elaboradas para llamar la atención y generar clicks. Tal es el caso del mega abrigo naranja de Lizzo, que la hizo parecer durante su paso por la alfombra roja como una figura religiosa o el jumpsuit de lentejuelas con el pecho descubierto que utilizó Harry Styles para su gran entrada.

Pero no solo los looks fueron los protagonistas de la noche y los que más han llamado la atención. Durante la entrega, Beyoncé se convirtió en la artista más condecorada en la historia de los Grammy, rompiendo el récord de la artista con más victorias en la historia del show después de 88 nominaciones. Fue por el álbum “Renaissance”, nominado a mejor album en la categoría dance -el 6to premio que ganaba esta edición- lo que le hizo ganar esta nueva mención.

Aunque Adele, J Lo y la propia Beyoncé no pasaron por la alfombra roja, (esperamos que no se convierta en la nueva norma, donde las “superestrellas” llegan directo al escenario) sus looks también impusieron durante la ceremonia.

Aquí un recuento de los estilismos más atrevidos y los responsables de ellos.

Los looks más atrevidos de la alfombra roja de los premios Grammy 2023