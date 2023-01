Daniela Villegas, la diseñadora mexicana que ha conquistado Hollywood, presenta su más reciente colección

¿Cuál es la joya más especial que posees?

Tengo muchas… Mi regalo de 15 años de parte de mi bisabuela; mis aretes de bodas que me dio mi abuela, un anillo de cumpleaños que me dio mi mamá cuando cumplí 30 años, un collar en forma de víbora/dragón que me regaló mi esposo cuando cumplí 40; el anillo que me compré para celebrar mi 40 cumpleaños… Son piezas que me traen alegría, recuerdos hermosos y me llevan a soñar. Son piezas que siempre deseé tener. Todas me fueron regaladas en momentos especiales y felices, y el poder tener esa energía impregnada en las piezas todo el tiempo conmigo es algo que atesoro y que las hace más especiales. Llegará un momento en que éstas piezas pasen a la siguiente generación, deseando que cuando les lleguen las disfruten tanto como yo lo he hecho.