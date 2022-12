Go big or go home! Anya Taylor-Joy, estrella de Queen’s Gambit, utilizó unas medias semitransparentes, en tono cereza, y stilettos de terciopelo a juego para su statement look que acaparó miradas a su paso por la Gran Manzana. El atuendo lo complementaron un vestido de encaje de Magda Butrym y un trench coat de charol.