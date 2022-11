Conviértete en la invitada más estilosa de las bodas

Las bodas son generalmente uno de los eventos que causan mayor ilusión tanto para sus protagonistas, como para los invitados a este importante evento.

Sin embargo, también es cierto que este tipo de ocasiones nos ponen nerviosos, pues una vez que pasa la emoción de tener la invitación en nuestro poder, surge en nuestra mente una pregunta que puede incluso arrebatarnos el sueño: ¿Qué me voy a poner?

Aunque, por lo regular, la invitación incluye un itinerario sobre la boda en el que se enlistan las actividades previas o posteriores al enlace, así como el dress code requerido para cada una de ellas. Aquí te ayudamos a disipar las dudas que puedan surgir sobre lo que significa: coctél, formal o etiqueta para que no falles al código de vestimenta.

Toma en cuenta que para lograr el outfit perfecto, además del vestido, debes poner especial atención en la elección de los accesorios, el maquillaje y el peinado que lucirás, pues las fotos y videos de este momento seguramente serán compartidos y reposteados muchísimas ocasiones por los novios, familiares y amigos durante los años posteriores para recordar este gran día.

Acierta el dress code y apúntate como una de las mejor vestidas de la fiesta

Casual

Aunque en la vida diaria esto significaría jeans y t-shirt, no hay que perder de vista que seremos parte de un momento clave en la vida de dos personas. Para una boda, el termino casual indica que, aunque se trata de un evento relajado, esto no debe confundirse con desaliñado. Este dress code comúnmente es requerido al celebrar una ceremonia civil o cuando el enlace se llevará a cabo de día en un jardín. En esta ocasión, lo ideal es elegir un vestido corto (por encima de la rodilla) o de largo midi, ideal para el día con una versión estampada o en colores sólidos para más tarde. Es importante que evites los escotes o diseños demasiado ceñidos al cuerpo, así como los accesorios en su versión maxi. Elige unos zapatos cómodos, quizá con un tacón pequeño, pero que ayude a estilizar tu silueta. Opta por un maquillaje natural, este año el efecto cara lavada se ha convertido en uno de los favoritos de las celebs. Finalmente, puedes optar por el cabello suelto, pero perfectamente definido o bien, un recogido de estilo messy para dar continuidad al estilo casual.

©GettyImages



¡Alerta! No confundas casual con desaliñado. Por respeto a los anfitriones evita usar jeans o shorts

Cóctel

Este código de vestimenta te permite elevar tu glamour al siguiente nivel, aunque sin llegar a la complejidad de un atuendo de etiqueta. Los vestidos por encima de la rodilla o de altura midi protagonizan muchos eventos de este tipo, pues además de cómodos ofrecen una amplia gama de posibilidades. Los hay con mangas abullonadas, volantes, cut out o tipo wrap elaborados en satín, seda o gasa. Los trajes de dos piezas o incluso un jumpsuit se suman a nuestras opciones. Aunque los zapatos cerrados aportan mayor elegancia a tu outfit, si este evento se realiza al aire libre, no descartes del todo la posibilidad de optar por unas lindas sandalias. Si eres fan de los tocados o sombreros no desaproveches la oportunidad de utilizar este accesorio, pero ¡ojo! Solo debes hacerlo si la cita será de día. Complementa tu outfit con un clutch.