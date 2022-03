‘OH! Moda’, el nuevo show de ¡HOLA! TV para impulsar tu look y seguir lo último en tendencias

Si eres amante de la moda y lo último en tendencias, no te puedes perder OH! MODA, el nuevo show de ¡HOLA! TV, presentado por Danella Urbay y Fred Redondo. Todos los lunes en punto de las 10:30pm, estos expertos en moda te explicarán los looks que están en boca de todos, y lo mejor, te dirán cómo sacarle provecho a tu clóset. En entrevista con HOLA! USA, la presentadora de televisión conversó sobre este nuevo programa, el cual promete ser, no solo un escaparate de las celebridades, sino una guía útil para encontrar tu estilo además de hacer conciencia entre los consumidores para ayudar al medio ambiente.

©GettyImages



Danella Urbay, bellísima en la reciente edición de Premio Lo Nuestro

“OH! MODA refleja esa nueva era de la moda, ese cambio que ha dado la industria para concientizar un poco más, además de que aprendemos muchísimo con varias secciones como Ábrete clóset, vamos a los clósets de las famosas, de las influencers y vemos cuáles son sus estilos partiucalres, qué piezas utilizan a la hora de viajar y también aprender en qué piezas podemos invertir nuestro dinero”.

OH! MODA es un programa que, de cierta forma, involucra a Danella de forma muy personal, pues ella siempre ha abogado por la moda vintage. “Es un proyecto que toca muy de cerca mi vida personal. Yo tengo una marca de moda vintage, o sea yo consumo lo que se llaman el slow fashion, que es el reciclar, el darle a las prendas —que capaz son de los 80’s, los 90’s, cosas que tenemos en el guardarropa hace cinco años— una nueva vida”.

“OH! MODA es utilizar la moda para nuestro beneficio y a la vez, ayudarle al planeta, por supuesto”