Chanel y la polémica por su Calendario de Adviento, ¿qué pasó?

“Pensamos que sería del agrado de algunos de nuestros consumidores al ofrecerles este tipo de producto. Evidentemente, ahora vemos que debemos ser cuidadosos y así, en el futuro, podremos ser más cautelosos”.

Y sobre el bloqueo a usuarios en redes sociales, agregó: “Nunca bloqueamos el acceso a la cuenta de Tik Tok a nadie, porque simplemente no está activo. Nunca lo ha estado, no hemos publicado ningún contenido, no tiene seguidores y no seguimos a nadie. La página aparece vacía para quien quiera visitarla”. Por ello es que quizá Harmon pudo haberse confundido, pues encontró un espacio similar a cuando alguien te bloquea.

