Adamari López luce de lo más bella con su nuevo look para ‘Así se Baila’

Desde que Adamari López anunció que se convertiría en una de los jurados del reality Así se Baila, se notaba su emoción por volver a la pista de baile, esta vez del otro lado del set. La presentadora de Hoy Día tomó este nuevo camino en su carrera con mucho entusiasmo y se preparó íntegramente para desenvolverse en este papel en el nuevo show de baile de Telemundo. Si bien ya la veíamos lucir un tono más rubio en su cabello, por fin pudimos ver por completo su nuevo look, ¡y se ve de lo más linda!

©@adamarilopez



Adamari López debutó este fin de semana como jurado en ‘Así se Baila’

Con el cabello aún más claro, un maquillaje lleno de color que no dejaba de resaltar el verde de sus ojos, y su gran sonrisa, Adamari se robó la atención de los espectadores, La Chaparrita lució un recogido alto que dejó despejada su cara.

Desde meses atrás, hemos observado cómo cambia su figura con el estilo de vida saludable con el que está comprometida no sólo pos su bien; sino para dar un gran ejemplo a su hija, Alaïa. Y esos resultados quedaron visibles con un vestido corto, strapless y con decorados entre negro, verde y amarillo; diseño de Alice + Olivia.

Detalles que la hicieron ver única

Los accesorios no podían fallar en un look de noche como éste. Para los estilistas de Adamari no fue tarea difícil, ya que el vestido tenía un collar exactamente del mismo diseño con el que no se podía fallar.

©@adamarilopez



Adamari López lució un vestido muy fresco para su primera noche como jurado

Un par de arracadas plateadas de aro dieron el toque extra a este look en el que los colores neón resaltaban. En las manos, anillos también plateados combinaban perfecto. Para finalizar, unas sandalias altas y negras completaron este fresco look con el que Adamari arranca el show y despide el verano. ¿Qué te pareció?

