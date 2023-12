Uno de los modelos favoritos hasta el momento es el de la plataforma Actitud por su comodidad absoluta, sus tiras anchas no molestan para nada al contrario de esas sandalias de tiras finitas que se encajan en el pie hinchándolo, la plataforma Actitud por el contrario es muy suave, no molesta en los dedos y lo mejor de todo es que se pueden usar desde el momento de la ceremonia hasta el final de la fiesta sin ninguna incomodidad. Rossy nos comenta que han sido diseñadas con líneas limpias y sin excesos para que se puedan combinar con infinidad de estilos de trajes de novias y que además se puedan seguir utilizando a través de los años para ir a un cocktail, a cenar, con pantalones faldas anchas etc.