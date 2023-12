Rossy Sánchez, la latina que triunfa con la prestigiosa marca de zapatos Anabella

Desde hace cinco años la diseñadora Rossy Sánchez, fundadora de la prestigiosa marca Anabella, se propuso devolver el glamour y la elegancia perdidas a las mujeres proponiendo una editada y acertada colección de zapatos, capaz de vestirnos para cualquier ocasión que se nos presente. Hace unas semanas sacaba su colección de primavera-verano 2021 y ahora nos sorprende con un nuevo lanzamiento.

©Anabella



Rossy Sanchez, fundadora de Anabella

Hasta sus fabulosas cajas donde viene cada par de zapatos han sido motivo de comentarios positivos de todas sus clientes, esa primera impresión que te cautiva a la hora de recibir un pedido. El elegantísimo packaging, con un diseño sobrio en rosado y negro que para Sánchez significan la unión de dos poderosos conceptos, lo femenino (rosa) y la fortaleza (negro).

Además, las cajas desprenden un olor especial tan evidente que sus clientas preguntan siempre por la fragancia. El gran aclamo por parte de las clientas ha dado lugar a que Rossy nos vuelva a sorprender con una nueva aventura, un nuevo lanzamiento justo a tiempo para el día de las Madres, se trata de su línea de velas para el hogar.

©Anabella



Packaging de Anabella

“El olor de las cajas donde vienen los zapatos que diseño huelen divino, le doy mucha importancia a este tema y mis clientes comenzaron a preguntarme por qué y a qué olían, es como cuando recibes un obsequio, cada detalle debe ser tomado en cuenta para lograr el impacto que queremos lograr. Mi casa es mi templo y siempre tengo velas en todos los ambientes por lo que decidí diseñar esta línea desarrollada por mí. Consta de 4 perfumes diferentes, sutiles y muy elegantes un reflejo de mi marca.” Nos comenta Rossy Sánchez.

Los perfumes de su nueva colección de velas son los siguientes:

Actitud : Elaborada a base de Rosas y té blanco, mi favorito sobre todo el agujas de plata, un aroma que te da una bienvenida glamorous y chic cuando lo sientes, ¡es exquisito!

: Elaborada a base de Rosas y té blanco, mi favorito sobre todo el agujas de plata, un aroma que te da una bienvenida glamorous y chic cuando lo sientes, ¡es exquisito! Pleasure : Se trata de una fragancia para disfrutar a la hora de tomar una copa de vino o un aperitivo, un aroma exótico y sensual a base de melón verde y limón, sensualidad discreta y elegante que no empalaga.

: Se trata de una fragancia para disfrutar a la hora de tomar una copa de vino o un aperitivo, un aroma exótico y sensual a base de melón verde y limón, sensualidad discreta y elegante que no empalaga. Reason : Mezcla delicada entre el jazmín y lemon grass, contraste de aromas igual que en los diseños de la marca, un aroma oriental que nos recuerda al placer de disfrutar de la naturaleza y llevar ese aroma a tu casa.

: Mezcla delicada entre el jazmín y lemon grass, contraste de aromas igual que en los diseños de la marca, un aroma oriental que nos recuerda al placer de disfrutar de la naturaleza y llevar ese aroma a tu casa. Inspiration: Basada en una sutil mezcla de vainilla y melón que evoca la infancia y te conecta con esa parte linda de la niñez, recuerda esos olores de la cocina de la abuela o mamá, un olor fresco y sutil.

©Anabella



Vela de la fragancia “Actitud” de Anabella

El nombre de la marca también tiene su significado muy personal ya que lleva el mismo nombre de su hija Anabella, “Considero que es un nombre muy hermoso no solo porque evoca todo lo que tiene que ver con mi hija sino además contiene dentro de sí la palabra “Bella” yo como diseñadora pienso que absolutamente todas las mujeres somos bellas. Además, el nombre contiene la letra A que representa la mujer estilizada y elegante y la B que representa la mujer voluptuosa, mi marca es una marca inclusiva desde todo punto de vista.” Nos comenta la diseñadora Rossy Sánchez.

La marca se toma muy en serio el tema de la inclusión no solo en los diferentes tipos de mujer en cuanto a su origen: europeas, norteamericanas, latinas, asiáticas, etc sino la inclusividad en cuanto a la edad: -“ Una de las cosas que me hizo abrir los ojos en este sentido fué cuando comencé a diseñar para las novias y entendí que tanto la madre de la novia como ella o su cortejo calzaban a la perfección con el concepto de mi marca por ello tenemos una propuesta y universo muy amplio de donde todas pueden escoger”.

Cuando le pregunto por esos bestsellers de su marca, sin titubear responde el modelo de plataformas “Actitud” ya que eleva a la mujer con seguridad y comodidad, factores muy importantes a la horade sentirnos cómodas en cualquier circunstancia o evento.

©Anabella



Plataforma modelo “Actitud” de Anabella

El modelo “Mustique” es otro gran favorito de la colección, especie de mule plana totalmente tejida con finas bandas de cuero 100% natural, suaves y cómodas además de ser muy elegantes y se llevan divinamente con jeans anchos, faldas veraniegas, jumpsuits o vestidos. Los nuevos tonos para esta temporada son el turquesa, el rojo cereza troquelado, el bronce y el oro.

©Anabella



Mules modelo “Mustique” de Anabella

Los sneakers modelo “Step” super estilosos que confieren esa elegancia y chic instantáneo a cualquier look en tonos dorado, blanco o el clásico jean.

©Anabella



Sneakers modelo “Step” de Anabella

Son muchos los valores de esta gran marca, Anabella by Rossy Sánchez, una diseñadora incansable, rigurosa que no se detiene y sigue proponiendo colecciones y productos para siempre enaltecer a la mujer con elegancia, respeto y sofisticación.

Para ver todos sus modelos accede a su página web Anabellashop.com y síguela en Instagram @anabellabyrossysanchez

