No todo en el armario de las Hadid consiste en atrevidas reinterpretaciones. La confiabilidad de un clásico radica no sólo en su corrección política con la que puedes resolver en infinidad de ocasiones, sino también en su versatilidad. Así, Bella confía en este set de Maison Margiela, completado con un sweater cuello tortuga, para sentar las bases de un look práctico y efectivo.

Sigue la línea de los trajes ejecutivos y gozarás de los beneficios de adoptar un outfit de jefa. Fíjate como lo llevan las hermanas Hadid y lo harás como una verdadera profesional.