En la imagen, Kylie lleva el one shoulder topWhat You Heart (14.98) y los skinny jeans de cintura alta ($34.99) de Fashion Nova, una marca por la que han mostrado predilección otras celebs, entre ellas, sus hermanas Khloé y Kourtney, así como Cardi B –que colabora con una colección propia–, Iggy Azalea y Georgina Rodríguez.