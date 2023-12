Yalitza Aparicio suma otro éxito y se convierte en la nueva imagen de Dior

Yalitza Aparicio sigue trabajando tan árduamente como siempre. La actriz mexicana recién anunció su participación en la nueva campaña de Dior, #diorstandswithwomen, que además tiene el propósito de dar voz a las mujeres que gracias a su trabajo han logrado un cambio en la sociedad. Es así como Yalitza colabora junto a Charlize Theron y Cara Delevingne, en una campaña que la llena de alegría.

Yalitza Aparicio no para de trabajar a pesar de la pandemia

“Para mí, ser mujer significa ser fuerte, tener siempre la cabeza en alto porque, te digan lo que te digan, debes estar segura de lo que eres capaz. También significa resistencia, resistencia a todo lo que te tengas que enfrentar”, aseguró en uno de los videos de la campaña, en donde explicó la razón que la llevó a ser parte de esta iniciativa.

El gran debut de Yalitza Aparicio en las páginas del New York Times

La actriz de Roma no se olvidó de su papel como embajadora de la UNESCO. “Mi papel es representar a las comunidades indígenas, darles voz y visibilidad, que es algo que nos ha hecho falta durante mucho tiempo; siempre he estado orgullosa de mis orígenes y de eso se trata también, de que, al ser una figura pública, hacerles llegar al resto de las comunidades este mensaje de que no tenemos que olvidar nuestro orígenes, no tenemos que negar quienes somos para ser aceptados por la sociedad”, agregó en el clip para la empresa fundada por Christian Dior.

La actriz mexicana se siente orgullosa por el papel que desempeña ante el mundo

Para ella, además, es de gran importancia el pale de las mujeres en este tan marcado cambio. “Hemos luchado muchos años por una equidad de género. No se trata de ser superiores a los hombres, se trata de tener esas mismas oportunidades”, aseguró.

Yalita Aparicio, orgullosa de su identidad

Feliz por este nuevo éxito profesional, Yalitza compartió esta campaña en sus redes sociales, en donde expresó su orgullo por la identidad. Para Yalitza, “se trata de hacerle llegar al resto de las comunidades este mensaje de que no tenemos que negar nuestros orígenes, no tenemos que negar quiénes somos para ser aceptados en la sociedad porque simplemente la sociedad también se debe de adaptar a esta diversidad que tenemos”, se puede leer junto a una foto de la actriz posando orgullosa en un outfit Dior.

Yalitza se siente orgullosa de esta campaña

Además de disfrutar de la fama, Yalitza aprovecha su renombre para crear conciencia entre la gente a nivel mundial. Por ello es que en sus videos se encuentra una variedad de temas positivos y sociales que la hicieron acreedora de un lugar en esta nueva campaña de Dior.

