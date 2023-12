La llegada del calor facilita mucho la conformación de looks con shorts y bermudas, aunque ya sabemos que estas prendas cortas pueden llevarse en cualquier temporada tomando en cuenta las variaciones necesarias.

Y no solamente esto, porque son tan polivalentes y versátiles que se convierten en un absoluto must para distintas ocasiones. Así, los más cortos son perfectos para ir a la playa, a la piscina o a cualquier festival; los más largos pueden sin problema vertebrar looks a lo working girl –si el código de vestimenta lo permite–, y los que están en el punto intermedio ser completamente viables para un día de compras o una salida nocturna.

Pero, como pasa con otras piezas, elegir el pantalón corto ideal para estilizar la figura dependerá mucho de qué tanto conozcamos nuestro cuerpo. De esta forma, lograremos realzar los puntos fuertes. ¿El principal consejo? Que sean de la talla correcta. Aunque lo fundamental es que te sientas cómoda, aquí van algunas recomendaciones para sacar el mejor partido a esta refrescante pieza según los distintos tipos de siluetas.