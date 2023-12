Carolina Herrera habla de joyas, del glamour y de cómo ha pasado la cuarentena

Nuestra reunión debía tener lugar en Londres. Una gran sesión profesional completa con un fotógrafo estrella y artistas en peluquería y maquillaje. Carolina Herrera, directora creativa de Carolina Herrera Perfumes y miembro de Sotheby’s White Baaz, y yo íbamos a discutir sus piezas favoritas de nuestra próxima venta de joyas magníficas y joyas nobles en Ginebra (el martes 23 de junio y el miércoles 24 de junio en Sotheby´s).

La tarea era clara: una sesión atmosférica de bonita ropa de la marca homónima de la madre de Herrera y nuestras maravillosas joyas, pero, por desgracia, no estaba destinado a ser. La cuarentena impuesta por el gobierno, en este caso, resultó ser una bendición. Nos encontramos en Madrid, en la privacidad de su nuevo hogar. Un remanso de color y luz, donde reinan la facilidad y la comodidad. Su vasta y ecléctica colección de libros de arte sirve de telón de fondo, con la calma de los árboles y el aroma embriagador de jazmín de su exuberante jardín bañado por el sol que completa el ambiente muy íntimo.

©ANDRES WHITE CORREAL



Carolina Herrera en su hogar de Madrid.

Carolina, ¿dónde y cómo has estado pasando este período de encierro?

He tenido mucha suerte. He pasado el encierro con mis tres hijos en mi nueva casa aquí en Madrid. Las primeras semanas realmente pasaron volando mientras nos estábamos instalando y desempaquetando. También tuvimos la bendición del jardín donde podíamos caminar. Parece haber sido el destino. La casa nos recibió, el momento fue perfecto. Estoy muy agradecida.

En términos de influencias creativas, ¿has estado volviendo a tus viejos favoritos o descubriendo nuevas inspiraciones?

Creo que un poco de ambos. Nuevamente, todo se reduce al hecho de que tuve que colocar todo. Cuando te mueves, tiras y limpias cosas y creo que también fue el momento adecuado para eso. Encontré cosas viejas que me di cuenta de que todavía amaba, pero también descubrí muchas nuevas. Tuve tiempo de leer periódicos y revistas de la A a la Z. Miré Instagram. Busqué en línea. Investigué temas fascinantes que van desde el arte hasta la historia, o lugares en los que estuve o que me gustaría visitar. Seguí las subastas en línea de Sotheby´s con una mirada diferente; ha sido fascinante ver lo activo que ha sido Sotheby’s. Me suscribo a Business of Fashion, que es brillante para noticias de moda, análisis e inteligencia de negocios en la industria global de la moda. Fue muy interesante ver las reacciones de los mercados ante el Covid-19.

©ANDRES WHITE CORREAL



CAROLINA EN SU HOGAR DE MADRID.



Estoy de acuerdo, Business of Fashion hace una lectura convincente. Particularmente porque uno puede extrapolar sus informes de mundo de la moda en profundidad a otros campos, como la joyería, y comprender las tendencias globales.

La moda y la joyería forman parte de la estética de un período y, creo, en última instancia, que van de la mano. Veo las joyas como accesorios, y los accesorios son lo más importante en la moda. Terminan el look. Tanto, parafraseando a mi madre, como el perfume, que es el accesorio invisible más importante para una mujer. La joyería, como el perfume, tiene un gran valor sentimental. Siempre están vinculados a recuerdos, como quién te lo dio, o de quién heredaste, o si, por ejemplo, lo compraste con tu primer sueldo. Te llevan de vuelta a un momento. O creas un momento. El perfume y las joyas son mágicos de esta manera. Son los accesorios definitivos para una mujer.

©Sotheby's Catalogue



Cartier, Pulsera de Diamante Important, ‘Curso de Feuillage’, 1926. Estimación CHF 200,00-300,000

De hecho. También creo que comparten esa conexión excepcional y personal con el usuario. Lo que encuentro fascinante con el perfume, a diferencia de las joyas, es su calidad invisible.

Sí, las joyas son tangibles. Tanto los perfumes como las joyas tienen un fuerte vocabulario y pueden usarse como herramientas poderosas para que una mujer se presente y, en última instancia, elija quién quiere ser.

Normalmente viajas mucho, entonces, ¿has encontrado comodidad, motivación e inspiración en casa?

Definitivamente, cuando viajas, aparte del movimiento físico de un lugar a otro, lo que lo inspira es lo que ves y la huella que deja en tu cerebro. De la misma manera, puedes viajar mientras estás en casa a través de recuerdos, libros, fotografías, conversaciones, viendo películas ... He visto muchas películas antiguas con mis hijos. Me han dado consuelo, al igual que mis dos queridos perros. Ha habido mucho tiempo de inspiración para viajar sin tener que moverse. Anhelamos los lugares que hemos visitado, pero no fue nostálgico.

©ANDRES WHITE CORREAL



PARTE DE LA AMPLIA COLECCIÓN DE LIBROS DE CAROLINA EN SU HOGAR DE MADRID.

Como directora creativa de una de las principales casas de fragancias del mundo,Carolina Herrera, estás acostumbrada a moverte constantemente por el mundo; ¿Ha cambiado el período de bloqueo la forma en que trabaja y se comunica con sus colegas?

Creo que el equipo y yo hemos trabajado igual de duro. Zoom y WhatsApp han demostrado ser una forma excelente y rápida de comunicarse. Todos nos hemos vuelto autosuficientes. Con la ayuda de un trípode me grabo. Mientras que antes habríamos producido un video profesional, ahora todo es casero. Había mucho que planeamos y logramos. Tuvimos que compensar muchos eventos que fueron cancelados. Me di cuenta de que no necesitamos viajar tanto. Los obstáculos y los cambios son buenos. No estoy siendo banal ni estoy tratando de decir que esta era una situación ideal, pero una vez que la aceptas, encuentras formas de lograr cosas de formas innovadora.

©ANDRES WHITE CORREAL



Adentro y fuera de la casa de Carolina Herrera en Madrid

Carolina’s Picks

©ANDRES WHITE CORREAL



GRAFF - pair of diamond earrings. Estimate: 300,000 - 490,000 CHF

©ANDRES WHITE CORREAL



Diamond Tiara, circa 1890. Estimate: 60,000 - 80,000 CHF

©ANDRES WHITE CORREAL



SUZANNE BELPERRON suzanne belperron / chalcedony, cultured pearl and natural brooch, circa 1955. Estimate: 70,000 - 100,000 CHF

©ANDRES WHITE CORREAL



SUZANNE BELPERRON chalcedony, cultured pearl and diamond bracelet, circa 1935. Estimated 35,000 - 55,000 CHF

Experimentamos lo mismo en Sotheby’s. También creo que todos fuimos empujados a ser más creativos. Lo que es definitivo es que la soledad afecta el cerebro y la creatividad de una manera muy positiva. Uno tiene que enfrentar el desafío y encontrar formas de mantenerse productivo. Sotheby’s ha estado organizando subastas en línea, que no estaban en el calendario de ventas original, que han demostrado ser éxitos rotundos, atrayendo a muchos clientes nuevos y más jóvenes. La importancia de los lotes ofrecidos en línea no tiene precedentes. Hemos mantenido un contacto muy cercano con nuestros clientes y, probablemente, de una manera más personal. ¿No crees, curiosamente, que estamos más conectados al darnos cuenta de que muchos de nosotros disfrutamos al apreciar las mismas pequeñas cosas? ¿Qué pequeños placeres diarios tienes en tu vida?

Oh, Dios mío, tengo tantos.... Desde almorzar con mis hijos, que normalmente estarían fuera en el colegio, hasta ver series de televisión y, particularmente, apreciaba el tiempo que podía dedicar a mis libros. Desde organizarse, comer bien, todas esas pequeñas cosas que damos por sentado en circunstancias normales, hasta disfrazarse. Por ejemplo, usaría sin razón ese espectacular anillo de esmeraldas Van Cleef & Arpels. Las esmeraldas son, con mucho, mi piedra favorita.

©ANDRES WHITE CORREAL



Van Cleef & Arpels, Anillo de esmeralda y diamante. Estimado: 50,000 - 80,000 CHF.

¿Usabas joyas cuando te vestías durante el encierro?

Sí. Me encantan las joyas como sabes. Me encanta usar joyas de una manera muy relajada. Para mí. Tomemos, por ejemplo, esos pendientes de diamantes cuadrados perfectos, tan fáciles de usar que van de la mañana a la noche. No creo que necesites usar joyas para otros sino para tu propio placer. Es maravilloso. Una forma superlativa de hacer tuya una joya. Me pondría, por ejemplo, mi pijama con esa increíble tiara estrella. Luego me quitaría los broches de estrellas y los usaría como una lluvia de estrellas de diamantes en un jersey o una camiseta blanca para el almuerzo. Ese es mi sueño. Muy versátil. Me encanta cambiar mis joyas. También me encanta el brazalete de calcedonia y perla de Belperron y el brazalete torsade, así como el brazalete Coral Torsade de Cartier y el brazalete Chimaera. Me encantan las declaraciones audaces.

Creo que uno debería disfrutar de las joyas todos los días. Lo mismo con el arte. Algunas personas solo ponen sus obras de arte en la sala de estar, a mí me gusta ponerlo en otros lugares insospechados de mi hogar. Eso es un verdadero placer para mí. Te rodeas de cosas con las que te relacionas. Puede ser cualquier cosa: arte, joyas, vestidos, muebles, libros, perfumes ... incluso esos árboles de camelias en el jardín. Pueden parecer superficiales, pero no lo son. Tienen un vínculo emocional que crea un recuerdo y tienen un significado más profundo que va más allá de su valor aparente inicial.

¿Cómo se crean los perfumes?

El punto de partida suele ser un momento, un recuerdo en mi vida, ya sea una oda a mi madre Carolina, mi infancia o un color que me encanta. Incluso si no es el punto de partida, siempre hay un momento en la creación de esta maravillosa mujer u hombre, que es muy real. A partir de ahí creamos un guión. Para Good Girl, nuestro superventas actual, la inspiración fue mi madre. Es un poco como esas bellezas rubias heladas de Hitchcock. El principio fue eso. Luego se transformó en esta mujer poderosa, femenina, sexy y doble, que también puede ser un poco traviesa. Es una imagen muy personal que luego se traducirá en un aroma con el que muchas mujeres pueden identificarse. Uno debe abrazar su sombra, porque la sombra es tu verdadero yo, incluso si no es obvio para el mundo.

Puedo ver eso perfectamente. Es en gran medida la transición que uno ve en la maravillosa polaroid Warhol de su madre que acabamos de discutir. El epítome de la belleza y la feminidad combinada con determinación e independencia. Amo esa dualidad. Puedo asociarme mucho con tu descripción de crear un perfume porque, con las joyas, es muy parecido. Las mujeres pueden, a través de sus joyas, convertirse en quien quieran ser. El rango de posibilidades es infinito, y la transformación es inmediata y empoderadora.

Para mí están las joyas que amo para mí, mi gusto y que usaría. Luego están las joyas que me gustan pero que en realidad no soy yo. Son los que usaría particularmente de una manera poco convencional e irreverente. Por ejemplo, ese increíble diamante amarillo. No soy yo en absoluto, pero me encanta. Lo usaría no para una fiesta formal sino para una ocasión ordinaria.

©ANDRES WHITE CORREAL



Important Fancy Vivid Yellow Diamond Ring. Estimate: 880,000 - 1,270,000 CHF

¿Crees que es importante agregar glamour a tu rutina diaria?

Por supuesto que lo creo, y creo que el glamour está en los ojos del espectador. No hay un glamour universal que todos podamos imaginar de la misma manera. Por supuesto, las viejas estrellas de Hollywood irradiaban glamour que no se puede comparar con lo que vemos hoy. Creo que es un sentimiento. Es sentirse importante y valorado. Es un toque de poder. Me encantaría usar, como lo hicieron en aquel entonces, ese maravilloso brazalete de diamantes Cartier Art Deco apilado con otros, así como los clips de vestir Cartier. Glamour no tiene nada que ver con marcar las casillas con lo que estereotípicamente se considera glamoroso. Es la diferencia entre empoderamiento y validación. Es para ti. Podría ser esmalte de uñas rojo o lápiz labial rojo. Debería alegrar el alma. La belleza hace eso. La joyería también lo hace. Te hace soñar

©ANDRES WHITE CORREAL



Cartier, Pareja de clips de diamantes, Circa 1930. Estimado: 60,000–100,000 CHF

Ha seleccionado sus piezas favoritas de nuestra venta de joyas magníficas y joyas nobles de junio, Parte I y Parte II en Ginebra. ¿Cómo usarías y diseñarías estos una vez que se permita socializar nuevamente??

Siempre los vestiría mal. Me gusta la sutileza y el misterio. Amo descubrir cosas. Los broches, como el René Boivin, usados en lugares menos obvios, lo usaría como una hebilla de cinturón, tal vez. Grandes collares antiguos con una camiseta blanca. Eso para mí es divertido. Rompiendo las reglas. Haz lo inesperado. No esperar una ocasión para usarlos, sino disfrutar del placer de usarlos simplemente “porque”, como el brazalete Mauboussin de gran tamaño o los aretes de perlas naturales. No es superficial si te da alegría. Deberíamos invertir cuidadosamente en moda y joyería.



¿Quién es tu inspiración de estilo?

Mi inspiración es una mujer natural. Es una actitud. Sabes cuando alguien tiene estilo. Se sienten cómodas y ellas son más importantes que sus joyas y su ropa. Es cuando todo encaja bien. Son seguras. Las notas y te dan ganas de usar sus joyas y su ropa.

¿Tienes alguna pieza de joyería exclusiva? ¿Mezclas y combinas??

Lo hago. Cosas que mis padres me han regalado y un par de aros que compré con el primer dinero que gané. Definitivamente mezclo y combino. El poder de una joya para mí es su belleza, su atractivo y el recuerdo que evoca, y la forma en que me siento cuando la uso.

Esto ha sido muy divertido, Carolina. Gracias por invitarme a tu hermosa casa nueva, y por tus pensamientos muy personales y nuevas ideas de formas de usar joyas. Estoy seguro de que inspirarán a muchos.

Por Andrés White Correal GG: Senior Director International Business Development, Jewellery, Sotheby‘s.

