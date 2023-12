Si no te atreves con un total look colorido, opta por piezas como estás en su versión más clásica y con ese toque retro que aportará el anundado para crear tu ‘crop top’. La Rolled tie front button down de Chaser que conseguirás en Revolve ($46.00) es perfecta para conseguir ese outfit. relajado y casual, con el que disfrutarás de los días soleados. ¡Tú decides!