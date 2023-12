La comodidad juega un papel fundamental cuando las novias escogen su vestido y en el calzado tampoco es la excepción. Una de las grandes tendencias, es usar para la ceremonia un zapato de tacón alto, y para la recepción una alternativa más cómoda y divertida que te permita aguantar toda la velada sin molestias. Te presentamos 3 opciones para sumarte a esta tendencia.

Si Rooney Mara con su dress de alta costura en los Oscar no dudó en presumirlas, ¿por qué no optar por este clásico sporty para tu look de novia? Siéntete libre y cómoda con las Converse Chuck Taylor ($70) que además incluyen una delicada plataforma por si deseas un poco de altura extra.