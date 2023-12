Meghan Markle: las veces que ha triunfado con diseños de Victoria Beckham

Meghan Markle y Victoria Beckham son amigas desde hace un tiempo. De hecho, la ex Spice Girl convertida en diseñadora fue, junto con su esposo David , una de las invitadas especiales a su boda con el príncipe Harry. Pero ni esta relación cercana fue suficiente para que la Duquesa de Sussex llevara una de sus creaciones. "Me encantan los vestidos de Victoria Beckham, pero no tengo el torso largo para sostener esa silueta". Era lo que pensaba Meghan Markle en 2017 cuando Glamour la entrevistó. Una idea que cambió radicalmente en 2018 y que este 2020 confirmó cuando eligió -por tercera vez- un vestido de la británica.

©GettyImages



El vestido azul de Meghan entalló su figura



Se trata de un vestido azul turquesa midi , manga corta y cuello redondo que formó parte de los primeros looks que marcaron una de sus últimas apariciones públicas en Inglaterra junto a su esposo antes de dejar de ejercer como miembros senior de la realeza el próximo 31 de marzo. El modelo bautizado como T-shirt fitted dress , que llevó a los premios Endeavour, está “inspirado en la simplicidad de una camiseta”, como reseña la página web de la firma de la diseñadora. Además del ajuste bodycon que crea una silueta alargada, la cintura sutilmente marcada potencia su figura.

©GettyImages



Un vestido azul oscuro ajustado y midi que lució el 25 de diciembre de 2018 a la tradicional misa de Navidad en conjunto con un abrigo de corte clásico y botas altas, todos con la firma de Victoria



Estilo premamá

Mientras esperaban a su hijo Archie , Meghan se atrevió a incorporar dos diseños de la ex Spice Girl . El primero, un vestido azul oscuro ajustado y midi que lució el 25 de diciembre de 2018 a la tradicional misa de Navidad en conjunto con un abrigo de corte clásico y botas altas, todos con la firma de Victoria.

Después de su aparición, la misma Victoria quedó sorprendida. “Se veía muy hermosa. Fue una sorpresa maravillosa, ideal para despertarse la mañana de Navidad. Creo que es una mujer muy hermosa, fuerte y maravillosa, así que fue un gran honor", dijo luego en el programa estadounidense Live! With Kelly y Ryan.

©GettyImages



En 2019 también optó por otro midi dress de la diseñadora, esta vez para asistir al Servicio de la Commonwealth



En 2019, también optó por otro midi dress de la diseñadora, esta vez para asistir al Servicio de la Commonwealth. Lo más distintivo del vestido fluido de la colección otoño-invierno 2019-2020, fue el estampado negro de cadenas sobre un fondo blanco. Lo emparejó con un abrigo de Amanda Wakeley y tocado del mismo tono.

Seguiremos ansiosos sus nuevos pasos para conocer cuántos diseños más de Victoria Beckham estarán presentes en su novel etapa, para mostrarnos que lo que antes no había probado, funciona perfectamente para ella.

