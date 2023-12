Una prenda estampada siempre le dará el toque fashionista a cualquier atuendo, y más si hablamos de un vestido tan divertido y llamativo como este. Si el naranja no es un color que consideres para tus looks diarios, este long sleeve midi dress in satin with drape detail in blossom floral print de Asos ($96.00) es perfecto para dar este paso con estilo.

En estampado de flores, con abertura en la falda midi, cuello alto y mangas bishop; este vestido te hará llevar la tendencia de los slip dress al siguiente nivel.