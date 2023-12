Sofia Carson o cómo unir tres tendencias en un solo look

Los límites en la moda cada vez son más borrosos. Si antes prevalecía una tendencia por atuendo, ahora mezclar dos, tres o más es algo común. En este ejercicio de magnética indulgencia fashion, Sofia Carson destaca como una verdadera experta, pues se atreve a lucir en uno de sus street style looks una blusa de mangas abullonadas en color burgundy combinada con un par de leggings de cuero y un cinturón ancho como complemento que, también, define su silueta. El resultado es el perfecto clash de matices, proporciones y texturas que bien puede adaptarse al día o la noche.

La artista se suma a la moda puffy con una blusa en color sólido de mangas voluminosas

Mangas puffy: romanticismo de los 80

La primera prenda que capta nuestra atención es el top firmado por Valentino. De un intenso tono burdeos y con mangas de exagerado volumen, esta pieza evoca el romanticismo clásico, aunque sus dejos ochenteros le otorgan un mayor dramatismo. En tendencia desde hace un par de temporadas, las conocidas puffy sleeves se renuevan en una gama de tejidos no ciento por ciento transparentes, volviéndolas ideales para el entretiempo.

El cinturón de cuero con hebilla metálica unifica el atuendo y, a la vez, crea un punto focal

Wide belt: un accesorio original

Sofía Carson es una joven que le gusta experimentar con sus looks. El fedora es solo una muestra de ello; pero en lo que respecta a los accesorios, la intérprete de Night Falls opta por un cinturón ancho y con hebilla dorada –igual de Valentino– que maximiza el impacto tanto de la blusa como de los leggings. Glamoroso y diferente, este objeto de deseo sigue encantando a las prescriptoras de estilo de medio mundo.

En cuero suave y ultra modernos, los leggins elegidos por la celeb son una prenda en tendencia esta temporada

Leggings de cuero: el contraste más edgy

Para darle a sus looks la nota de modernidad necesaria, la actriz y cantante de origen colombiano recurre a otro de los básicos que, nuevamente, están en el podio de las fashion trends: los leggings. Además del particular efecto que caracteriza al cuero suave, el corte slim de la prenda balancea visualmente el outfit, ya que no compite con la parte superior y ésa es justo la clave para estilizar la silueta ¡sin contar los altísimos tacones de plataforma con strap en los tobillos!

Después de comprobar lo fácil que puede ser la unión de múltiples tendencias en la creación de looks individuales, tal como lo hizo Sofía, solo nos resta aplicar el layering durante esta mid-season.

