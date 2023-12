Ralph Lauren, con su fantasía de aristocracia americana, es un must preppy. Por eso la reciente premiere del documental Very Ralph ha significado un repaso de este código de vestimenta en sus versiones contemporáneas, y una de las conclusiones a las que hemos llegado es que la combinación de tejidos con patrones cuadriculados es obligatorio; basta con ver cómo se juntan pata de gallo con tartán y sweater de punto con letra Varsity que destaca en el look de Gabrielle Caunesil para comprobar su vigencia.