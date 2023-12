Así luce el clóset de Khloé Kardashian exclusivo para extensiones

¿Alguna vez te has puesto a pensar en cómo hacen las chicas Kardashian - Jenner para cambiar de look de un día para otro? La respuesta es más sencilla de lo que imaginabas: ¡extensiones y pelucas! Y Khloé Kardashian sorprendió a todos sus fans por el clóset en el que guarda exclusivamente cada uno de sus looks. En él hay todo tipo de cabelleras, largas y de colores y con texturas diferentes que seguro reconocerías de alguna de sus fotografías o de las entrevistas que concede para Keeping Up With the Kardashians.

©@thehomeedit



Khloé Kardashian no sólo tiene un clóset para bolsos y zapatos, ¡también para sus extensiones y pelucas!

Este gran detalle de la casa de KoKo quedó al descubierto gracias a The Home Edit, una compañía exclusiva en ordenar y organizar hogares. Y hay que recordar que Khloé tiene una obsesión con el orden y siempre busca que cada detalle en su hogar esté limpio y en su lugar.

©@khloekardashian



Khloé siempre quiere tener todo en orden en casa, incluso sus extensiones

"Organizar el glam clóset de Khloé Kardashian queda para la posteridad", escribieron los expertos en orden al publicar la foto que no sólo sorprendió a sus seguidores, sino que llevó los deseos de toda chica, de tener un clóset aún más grande del que soñaban, a otro nivel.

Khloé, una inspiración para ordenar tu hogar



La forma en la que Khloé organiza su casa impresiona hasta a sus propias hermanas. Aunque su clóset deja impresionados a muchos, su alacena no se queda atrás.

©@thehomeedit



Khloé impresionó a todos con su alacena tan organizada

Canastos para cada cosa, frascos para los comestibles sin envoltura y cajas tan bien ordenadas que ni provocan tocarlas, así es como luce la alacena de la empresaria, quien incluso ha llevado su idea a la casa de su mamá, Kris, quien quedó encantada con la decoración.

