Una de las áreas del cuerpo que a Kim más le gusta mostrar son sus hombros, razón por la que el one shoulder es el corte protagonista en su top. Sin embargo, el estilo halter también es muy favorecedor e igual de sexy y sofisticado para las que aman destacar esta zona. El Shae Bodysuit de House of Harlow 1960 (Revolve, $98.00) no solo es perfecto para sacarle provecho a tu figura si es en forma de triángulo o reloj de arena; sino que también viene con esa tendencia metalizada que tanto está dando de qué hablar.