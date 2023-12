El Victoria's Secret Fashion Show es oficialmente cancelado

El Victoria’s Secret Fashion Show ha sido cancelado de manera oficial. El desfile –el cual era uno de los más esperados año con año—no se realizará más, así lo dio a conocer Stuart Burgdoefer, vicepresidente de L Brands, grupo propietario de Victoria’s Secret. De acuerdo con sus declaraciones –recogidas por Reuters—la cancelación del icónico desfile responde a “un mensaje de la compañía que ha evolucionado”.

Adriana Lima en el Victoria's Secret Fashion Show en 2017

Burgdoerfer aseguró que la marca seguirá en contacto con sus clientes, pero que sus estrategias de marketing no serían similares a la magnitud del show. “Nos comunicaremos con los clientes a través de muchos vehículos, incluidas las redes sociales y varias plataformas más actuales”, reveló.

La noticia de la cancelación era algo que se venía diciendo desde hace meses, pero que la compañía no había confirmado. En julio pasado, la modelo Shanina Shaik, quien había participado en más de una ocasión en el icónico desfile, comentó que este 2019 el show no se llevaría a cabo. "Me siento rara, porque todos los años por estas fechas estoy entrenando como un ángel", explicó en una entrevista con el diario The Daily Telegraph en Australia.

Karlie Kloss en el desfile de Shanghai, de hace dos años

El desfile reunía a las modelos más hermosas y durante meses, ellas se preparaban para dar lo mejor de sí en la pasarela. El desfile de lencería –que se venía haciendo desde 1995—pronto se convirtió en todo un ícono de la moda, pues en él participaron modelos como Naomi Campbell o Gisele Bündchen, además de ser un parteaguas en las carreras de jóvenes talentos como Gigi Hadid y Miranda Kerr.

Complejo escenario

En los últimos meses, el desfile ha estado en el centro de la polémica debido a su falta de inclusión, además de que el show del año pasado tuvo los ratings más bajos en su historia. De acuerdo con People, la marca también ha enfrentado una disminución en sus ventas.

