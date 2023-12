Margot Robbie nos enseña cómo llevar el blanco y negro en 3 tendencias de temporada

A las pruebas nos remitimos. Si te fijas en las imágenes comprobarás que a la bellísima actriz australiana Margot Robbie le gusta, mejor dicho, adora, la combinación de blanco y negro. No es de extrañar, es un clásico muy favorecedor que nunca pasa de moda, y que es además muy utilizado por Chanel, la prestigiosa casa francesa que la eligió como embajadora en 2018. Revisamos los últimos looks de la actriz de Once Upon a Time in Hollywood, y te descubrimos tres tendencias de otoño en las que se ha inspirado para sacar partido al máximo a este binomio cromático.

El contraste de materiales en prendas ha sido una tendencia constante en las pasarelas. Y es que no sólo con el color puedes jugar y lograr notas de contraste en tu conjunto. también las texturas te ayudarán a conseguir un look rompedor. En este modelo, por ejemplo, Margot juega con la delicadeza de su blusa inmaculada y la dureza del cuero, potenciando al máximo no sólo la diferencia entre el blanco y el negro, también el contraste entre día y noche, dulzura y dureza.

Short de cuero negro y top blanco es una fórmula que Margot Robbie sabe aplicar, al igual que la firma Self-Portrait.

Es así como la superficie lustrosa y la maleabilidad del cuero hacen que cualquier pieza confeccionada con este material cobre una instantánea pátina de suntuosidad, de la que la intérprete saca provecho en una pieza pequeña pero efectiva: un short de piel negra con cinturilla fruncida y hebilla en la forma del monograma de Gucci, la firma dirigida por Virginie Viard.

El toque roquero del cuero es contrastado no sólo en textura y estilo sino también en color al estar coordinada con una camisa de popelina blanca , de cuello alto y mangas largas que se refiere más al estilo clásico y de etiqueta que caracteriza al legado de Karl Lagerfeld.

La actriz australiana, imagen del perfume Gabrielle de Chanel, lleva sus favoritos blanco y negro en un top de vuelos plisados y pantalón de satén.

Una fórmula similar es aplicada por la firma Self-Portrait en su colección otoño 2019, que le sube la dosis a la sensualidad de la receta al alternar la camisa por un top níveo de escote asimétrico, una pieza que es tendencia, y que la actriz también ha lucido con excelentes resultados. En este caso, Margot escogió un top de Chanel con vuelos plisados que llenan su torso de volúmenes y texturas, completado por un sencillo pantalón recto de satén negro. Una silueta universal, efectiva y elegante.

El pantalón negro y el top blanco son clásicos que no deben faltar en tu guardarropa

Con la llegada de las bajas temperaturas es natural que se favorezcan los tejidos más abrigados, y por supuesto las pasarelas otoño-invierno lo reflejan. Los fashion shows se llenan de diseños en los que es fácil identificar los clásicos (y calentitos) tartanes, ginga, patas de gallo y otros géneros, mayormente de lana, que permanecen estrechamente relacionados a la elegancia.

Una manera de divertirse con estos clásicos motivos cuadriculados es, además de incorporarlos en piezas de diseño contemporáneo, combinarlos entre sí para crear un efecto de geometría contrastante que resulte inesperada y atractiva.

La intérprete de Harley Quinn se divierte combinando sus tonos favoritos en diferentes tipos de estampados, en este caso: cuadros

Chanel, con su impecable sastrería, volvió a combinar diferentes tipos de cuadrículas en su colección Haute Couture otoño 2019, una fashion trend que se vió reflejada en la primera fila del desfile, ya que la intérprete australiana, imagen de su perfume Gabrielle, asistió a la muestra enfundada en una combinación de cuadros de diferentes diseños en piezas separadas, logrando actualizar un clásico con su toque contemporáneo.

La combinación de tejidos cuadriculados diferentes le pone diversión a este estilo clásico

