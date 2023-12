Sofia Carson se entrega al encanto de los escotes asimétricos

No fue casualidad que Sofia Carson usara cuatro piezas con escote asimétrico mientras fungía como anfitriona de los premios ARDYs: A Radio Disney Music Celebration. La cantante y actriz de ascendencia colombiana admitió que, además de amar los diseños de un solo hombro, su intención fue hacer que sus outfits tuviesen un hilo conductor durante toda la presentación.

“Quería que la moda fuera una parte de la narrativa del show, en vez de una distracción”. Así lo dijo en una entrevista para In Style, en la que su estilista, Nicolas Bru, agregó que se inspiró en la moda de los años 80 para armar los looks, por lo que los elementos recurrentes de la colección de outfits que llevó para la ocasión fueron los hombros acentuados, algunos colores vibrantes y el cuero metalizado, además de que todos estaban producidos por casas francesas.

Sofia Carson con un little black dress de un exagerado solo hombro de Saint Laurent

Así, la intérprete del tema Cielo sin fin, que promociona en español la versión live action de El Rey León, caminó la alfombra roja con un little black dress de Saint Laurent cuyo solo hombro genera un gran volumen de trasparencias plisadas, que complementó con unos pumps negros de punta acentuada con glittler, y unos guantes de malla de Gaspar. Definitivamente una entrada dramática.

La actriz y cantante en los premios ARDYs con vestido asimétrico de Alexandre Vauthier

El trabajo del diseñador Alexandre Vauthier la acompañó en tres oportunidades durante la velada, dos de los cuales tenían escote asimétrico; y es que están cargados de una mezcla de glamour y sex appeal irresistible. Mientras uno de ellos era un mini vestido de inspiración biker jacket confeccionado en cuero plateado que destellaba en un juego de cortes asimétricos tanto en los hombros como en el ruedo complementado con unas botas Jimmy Choo, el otro ajustaba su diminuta silueta en una profusión de pailletes cobre hasta la mitad de los muslos, mientras un vuelo del mismo género caía sobre el torso.

La intérprete del tema Cielo sin fin destella con un minidress de pailletes

Con este alto contraste de volúmenes y destellos, no hacen falta muchos accesorios para lograr una presencia memorable, mientras que el maquillaje y peinado, en el caso de la protagonista de Pretty Little Liars: The Perfectionsts, estuvo inspirado –según su estilista– en una tendencia que ya es referida como Robert Palmer Girl, en referencia al preciso arreglo del séquito de mujeres con el que siempre se acompañaba al famoso intérprete del hits de los 80 como Simply Irresistible y Addicted to Love: glamoroso, sleak y muy sexy.

Referencias a la moda de los 80 se asoman en el estilismo de Sofia Carson

“Me encantan los hombros acentuados y las piezas de un solo hombro”, confesó la artista de 26 años que durante la gala llevó también un blazer top de Balmain que por un lado sacaba provecho de las estructuras de sastrería mientras por el otro dejaba al descubierto sus delicados hombros en un look que contrastó con un jean de la marca 3x1.

Y es que el delicado contraste de formas que ofrece el escote asimétrico crea una oportunidad instantánea de lucir atractiva incluso si el diseño no incorpora muchos más elementos. Súmale el volumen ochentero del que se aprovecha Sofia Carson y el resultado será irremediablemente de alto impacto.

