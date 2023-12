Los metales como el oro y la plata son elementos puros, con un brillo característico e inoxidable que –una vez más– son fuente de inspiración para las casas de moda esta temporada. Y son esos infinitos destellos plasmados en las nuevas series de vestidos metálicos los que suman una nota glamorosa a cualquier look. Solo basta ver a Scarlett Johansson –en su espectacular diseño de Rodarte– para comprobar que no solo se trata de prendas favorecedoras, también son perfectas si no quieres pasar desapercibida donde sea que vayas. ¿Lista para caer rendida ante la metallic trend?