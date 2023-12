Las tendencias se renuevan ¡y los cuadros son protagonistas!

Los cuadros reivindican su lugar entre los prints de moda. Y aunque no se trata de un motivo 'nuevo', sí es uno que conjuga alto poder de impacto y elevadas dosis de glamour. Es por ello que los diseñadores más afamados multiplican estas formas geométricas sobre una amplia variedad de prendas y accesorios, convirtiéndolos en una de las fashion trends más llamativas que puedes lucir esta próxima temporada. Si nos guiamos por las pasarelas, las vertientes que causarán furor son el clásico Houndstooth, así como el Gingham y el clásico Plaid. ¿Lista para los checkers?

Chanel, Gucci o Balmain son algunas de las firmas que rescatan el estampado pata de gayo

En blanco y negro

Uno de los patrones emblemáticos es el del nombre más curioso: pata de gallo. Confeccionado en tweed –ese exquisito tejido que combina fibras de lana y fino algodón– se distingue por ser ligeramente abstracto a la vista; ya que los vértices se desdibujan un poco cuando el blanco y negro tradicionales se entremezclan.

Con una marcada nota vintage, Karl Lagerfeld le dio la máxima importancia en la última colección que creó para Chanel, cuadriculando desde abrigos hasta los icónicos trajes de jacket y faldas midi. También fueron protagonistas en el desfile de Gucci, con impecables looks head-to-toe con algún viso andrógino que se neutralizaba por las siluetas entalladas. Balmain les dio nueva vida al unirlos con textiles unicolores traslúcidos en piezas con el indiscutible sexy style de la marca ¡y el resultado es ultra chic!

Burberry, Dior y Gucci presentaron colecciones con looks a cuadros

A todo color

Formados por cuatro líneas rectas, los conocidos checks tienen diferentes escalas y grosores. De igual modo, estos pueden incluir rayas delgadas que los vuelven aún más intrincados –y apetecibles en lo que se refiere a la elección de un blazer o un statement coat–. Sin embargo, las fashion trends apuntan al color como el elemento determinante y, así, adquieren relevancia tanto el Gingham, el Glen o el Checked Plaid, más colorido, con sus cuadros y rectángulos espaciados.

Burberry es una de las firmas icónicas que renueva sus propuestas, añadiendo rojo, naranja y hasta teal a sus oversized trenches. Dior, de la mano de Maria Grazia Chiuri, opta por teñirlos de rojo y verde botella para contrastarlos con negro y gris. Los vestidos –cortos o largos– son el must del entretiempo. Gucci no descarta las retículas a tres tonos en sus trajes sastre, una de los looks más codiciados por las fashionistas.

En blanco y negro o de colores, los cuadros se verán hasta en los accesorios

De la cabeza a los pies

Los cuadros estarán por doquier desde el instante en que se perciba el cambio de estación. Versátiles y elegantes, los diseñadores no se limitan al vestuario femenino, sino que llevan la explosión cuadriculada a los accesorios. Miu Miu los incorporó a su colección de bolsos, y Dior a sus bucket hats y calzado. Definitivamente serás el centro de todas las miradas si te decides por uno de estos.

Es imposible negar las referencias directas al menswear; pero los check prints se han adaptado a la moda femenina desde hace décadas. Adorados por las prescriptores de estilo, regresan con fuerza este año y ¿cómo no? estos outfits nos conquistan con su fuerza visual, paleta cromática y sofisticación.

