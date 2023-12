Las piezas con animal print viven su momento, si ya hace varias temporadas las tenemos entre nosotros. En esta que acaba de comenzar, estos estampados estarán muy presentes no solo en tus outfits sino en el accesorio por excelencia: los bolsos.

Así lo demostraron las pasarelas Fall/Winter y las Fashion Weeks de París y New York, donde los más importantes nombres de la industria dejaron volar su ingenio para que el estampado animal sobresaliera hasta convertirse en el must have para completar tus looks.