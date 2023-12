Hay looks que no fallan, y de eso Jennifer Aniston sabe mucho. Sus elecciones siempre están marcadas por líneas sencillas y patrones básicos que aportan elegancia y, por supuesto, comodidad. Pero si hay algo que tiene en consideración más que las dos anteriores es el color, y su favorito es indudablemente el negro, porque si bien ha lucido estampados u otros colores lisos como el blanco y el verde, es el más oscuro el que lidera su vestuario tanto de día como de noche.

Sí, su fórmula funciona porque funciona. Así de pragmático, así de simple. Y su favoritismo no puede ser cuestionado. ¿Cuánto hemos escuchado de lo favorecedor que resulta un total black look?, ¿acaso no es el mejor comodín cuando parecen haberse agotado las opciones? A continuación, te presentamos nueve pruebas de las posibilidades infinitas que la actriz de Friends ha planteado para lucir un outfit negro de pies a cabeza.